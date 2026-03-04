https://ria.ru/20260304/ayatolly-2078265842.html
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
Власть в Иране: кто управляет, роль аятолл и президента, государственное устройство страны
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
Власть в Иране - кто такие аятоллы и какую роль они играют в политике. Форма правления исламской республики, государственное устройство, верховный лидер, президент, Совет стражей, КСИР,. Политический строй и история
В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил
гибель своего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. У тех, кто не знаком с государственным устройством Ирана, могли возникнуть вопросы о роли Хаменеи и аятолл в жизни страны и о влиянии смерти руководителя на обороноспособность государства.
Как работает государственная система страны и как распределена власть в Иране — в материале РИА Новости.
На вершине иранской власти стоит высший руководитель — рахбар. Им становится наиболее влиятельный факих — шиитский богослов и правовед. С 1989 года эту должность занимал погибший аятолла Али Хаменеи
.
Рахбар определяет общее направление развития страны, внешнюю и внутреннюю политику, назначает руководителей силовых ведомств, государственных теле- и радиоканалов.
В современном виде такой принцип власти в Иране сформулировал в 1969-1970 годах будущий лидер Исламской революции и первый верховный руководитель Ирана (1979-1989) аятолла Рухолла Хомейни. Политическая система закреплена в конституции, принятой на референдуме 2-3 декабря 1979 года.
Должность верховного лидера часто называют аятоллой, но так говорить некорректно: аятолла, что в переводе означает "знамение Аллаха" — это почетное звание шиитских богословов (муджтахидов), имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права.
Термин аятолла вошел в оборот в X веке. К концу XVII и весь XVIII век аятоллы играли важную роль среди шиитских богословов.
До 1989 года рахбар должен был носить высшее звание "марджа' ат-таклид" ("пример для подражания"), которому примерно соответствовал титул "аятолла аль-узма" ("величайший аятолла").
После поправок в конституцию 1989 года требования к кандидату в верховные лидеры несколько смягчились: теперь рахбаром мог стать любой авторитетный муджтахид, то есть знаток исламского права, обладающий правом вынесения самостоятельных суждений на основе Корана и Сунны.
На момент избрания верховным лидером Али Хаменеи имел невысокое, но почетное звание "худжат аль-ислам" (дословно: "доказательство ислама", то есть знаток вероучения) и был объявлен аятоллой только в день избрания верховным лидером.
Стоит отметить, что титул аятоллы не присваивается государством и не является официальной должностью. Это почетный титул внутри религиозной общины.
Государственное устройство Ирана
Иран — исламская республика. В стране смешаны религия и политика, а главную роль играют духовные лидеры.
Законодательство Ирана основано на исламском праве (шариате), которое регулирует практически все аспекты повседневной жизни граждан. Основа системы — идея, что страной должен управлять самый мудрый знаток этого права.
Высший руководитель избирается Советом экспертов. Этот совет, в свою очередь, избирается населением среди особого списка кандидатур из духовенства.
В основе государственной власти Ирана лежит принцип велаят-е факих.
Во главе государства стоит рахбар — факих, наиболее влиятельный шиитский богослов и законовед. Он же контролирует законодательную, исполнительную и судебную власть и осуществляет "попечительство" (велаят) над государством.
Данный принцип подразумевает подчинение верховному лидеру со стороны верующих во всех важных политических, социальных и религиозных вопросах, по которым тот высказывает свое мнение.
Велаят-е факих закреплен в Конституции Исламской Республики Иран.
Конституция Исламской Республики Иран 1979 года
Конституция Ирана вступила в силу 3 декабря 1979 года, после одобрения на референдуме 99,5% принявшими участие в голосовании.
Единственный раз, когда в нее внесли изменения, случился в 1989 году. Суть поправок — снятие требования к высшему руководителю Ирана иметь титул марджа или быть избранным всенародным голосованием, упразднение должности премьер-министра и учреждение Высшего совета национальной безопасности.
Конституция страны состоит из 14 глав и ста семидесяти семи пунктов и описывает культурные, социальные, политические и экономические учреждения иранского общества на основании принципов и законов ислама.
Органы государственной власти Ирана
Орган
Тип власти
Состав
Кто избирает / назначает
Верховный лидер (рахбар)
Высшая (надо всеми ветвями)
1 человек
Совет экспертов
Президент
Исполнительная
1 человек
Всеобщие выборы
Меджлис
Законодательная
290 депутатов
Всеобщие выборы
Совет стражей конституции
Контрольная / квазизаконодательная
12 человек (6 богословов + 6 юристов)
6 — верховный лидер; 6 — меджлис
Совет экспертов
Надзорная (за лидером)
88 клириков
Всеобщие выборы
Совет целесообразности
Совещательная / арбитражная
~45 человек
Верховный лидер
КСИР
Военно-идеологическая
Несколько сотен тысяч
Верховный лидер (командование)
Рахбар ("лидер", "руководитель") — высшая государственная должность в Исламской Республике Иран в политической и духовной сферах.
Рахбар руководит государством, является Верховным главнокомандующим вооруженными силами. Именно он определяет основные направления внутренней и внешней политики.
Несмотря на то что в руках рахбара сосредоточена огромная власть, он далеко не всегда напрямую вмешивается в текущие государственные дела. Для этого в Иране есть президент — второе лицо в государстве, глава исполнительной власти.
В реалиях иранской политической системы его должность соответствует премьер-министру.
Президент возглавляет правительство и Высший совет национальной безопасности, назначает министров и представляет их кандидатуры на утверждение парламента, отчитывается перед депутатами. Он избирается на четыре года всеобщим прямым голосованием по мажоритарной системе и может занимать должность не более двух сроков подряд.
Высшим органом законодательной власти Ирана является однопалатный парламент — Меджлис. В него входят 290 депутатов. Их избирают всенародным голосованием также на четырехлетний срок.
Пять мест в меджлисе закреплено за представителями официально признанных религиозных меньшинств — иудеев, зороастрийцев и христиан, остальные депутаты избираются от одно- и многомандатных округов, их число может меняться в соответствии с конституцией и законом о выборах.
Депутаты выступают с законодательными инициативами, утверждают членов правительства, ратифицируют международные договоры и соглашения, контролируют работу исполнительной и судебной власти.
Однако полномочия парламента ограничены Советом стражей конституции.
Совет стражей конституции
Данный орган власти утверждает принимаемые парламентом законопроекты и следит за тем, чтобы депутатские инициативы соответствовали конституции и нормам ислама.
Совет состоит из 12 членов: шесть из них — представители исламского духовенства, их назначает верховный лидер, остальные — юристы, избираемые депутатами по представлению главы юстиции.
Совет стражей может вносить поправки в конституцию республики и наблюдает за деятельностью меджлиса, имеет право наложить вето на любой законопроект и вернуть его на переработку в парламент.
Члены Совета стражей конституции избираются на шесть лет, при этом половина его состава обновляется по жребию каждые три года. Также он проводит отбор кандидатов в Совет экспертов.
Именно этим специальным органом власти в Иране рахбар избирается на пожизненный срок. Совет собирается на два дня дважды в год и состоит из 88 муджтахидов, которых выбирают граждане на прямых выборах сроком на восемь лет.
Последние выборы в этот орган состоялись в марте 2024 года одновременно с голосованием в парламент.
Теоретически Совет экспертов осуществляет надзор за деятельностью рахбара, может выступить против его решений и даже снять его с должности, но в истории Ирана таких прецедентов еще не было.
Совет по определению политической целесообразности
В этот совещательный орган при высшем руководителе республики входят 25 человек. Изначально он был создан для разрешения разногласий и конфликтов между меджлисом и Советом стражей конституции.
Силовой блок и влияние КСИР
Корпус стражей исламской революции (КСИР) — наиболее лояльная и хорошо оснащенная часть вооруженных сил
, в задачу которой, согласно конституции, входит "охрана Исламской революции и ее завоеваний".
Корпус был создан в Иране в 1979 году, сразу после победы Исламской революции, и за время своего существования превратился в уникальное государственное образование.
КСИР, в отличие от обычных вооруженных сил, подчиненных президенту как главе светской власти, подчиняется напрямую рахбару. На Корпус стражей исламской революции возложены задачи армейской, жандармско-полицейской и религиозно-исламской специфики, включающей и "специальные операции". Кроме этого, стражи контролируют ракетную программу Ирана.
Формально КСИР входит в Министерство обороны Ирана, но действует параллельно вооруженным силам. Он имеет собственную армию. В нее входят сухопутные, военно-воздушные и военно-морские войска, силы сопротивления "Басидж" и силы специального назначения "Кудс".
Какие политические партии есть в Иране?
Хотя в Иране зарегистрировано более 200 политических организаций и объединений, партий западного образца в стране нет. Большинство из них — религиозно-политические группировки без четкой структуры и постоянного членства, которые существуют вокруг авторитетных представителей шиитского духовенства.
Многие создаются и активизируются исключительно накануне выборов, их программы подвержены изменениям в зависимости от ситуации.
Условно партии можно поделить на консерваторов, реформистов и центристов. Если консерваторы выступают за неукоснительное следование нормам ислама, то реформисты делают упор на расширение демократических принципов в управлении страной, а также на соблюдении прав человека.
Судебная система Исламской Республики Иран — это система специализированных органов государственной власти, осуществляющих правосудие на территории страны. Главу судебной системы назначает верховный руководитель страны, рахбар.
В Иране существуют Народный, Революционный и Особый духовный суд. В ведении первого гражданские и уголовные дела.
Революционный суд рассматривает особые преступления, в том числе против государства. Вынесенный этим судом вердикт уже не подлежит апелляции.
Отдельно от общей судебной системы существует Особый духовный суд. Его решения также нельзя обжаловать.
Известные аятоллы Ирана
Имя
Годы жизни
Титул
Роль в истории Ирана
Рухолла Хомейни
1902-1989
Великий аятолла, Имам
Основатель ИРИ, первый верховный лидер (1979-1989)
Али Хаменеи
1939-2026
Великий аятолла
Второй верховный лидер (1989-2026)
Али Систани
родился в 1930 году
Великий аятолла
Наиболее авторитетный шиитский богослов мира (Наджаф, Ирак)
Алиреза Арафи
родился в 1961 году
Аятолла
Назначен временным и.о. верховного лидера в марте 2026 года
Мохаммад Реза Голпайгани
1899-1993
Великий аятолла
Один из крупнейших марджей XX века
Несмотря на то что часть духовенства присутствует в ключевых государственных институтах Исламской Республики Иран, далеко не все аятоллы участвуют в политике: многие занимаются исключительно преподавательской и богословской деятельностью.
При этом титул аятоллы накладывает серьезные моральные обязательства: духовный авторитет должен демонстрировать соответствие нормам исламской этики.
По оценкам исследователей, в Иране может быть сотни аятолл, однако лишь небольшая часть из них занимает заметные политические или административные посты.
В конце декабря 2025 года в Иране начались массовые волнения. Фоном для них стал глубокий экономический кризис, резкий рост инфляции и обвал курса риала — национальной валюты.
Двадцать восьмого февраля силы США и Израиля нанесли удары по более чем 500 целям на территории Ирана. Конфикт вспыхнул мгновенно: по одну сторону Штаты и Израиль, по другую — Иран.
О том, что урегулировать кризис вокруг Ирана можно только политико-дипломатическими методами, заявил
глава МИД России Сергей Лавров.