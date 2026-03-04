Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране

© AP Photo / Vahid Salemi Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель своего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. У тех, кто не знаком с государственным устройством Ирана, могли возникнуть вопросы о роли Хаменеи и аятолл в жизни страны и о влиянии смерти руководителя на обороноспособность государства.

Как работает государственная система страны и как распределена власть в Иране — в материале РИА Новости.

Кто возглавляет Иран

На вершине иранской власти стоит высший руководитель — рахбар. Им становится наиболее влиятельный факих — шиитский богослов и правовед. С 1989 года эту должность занимал погибший аятолла Али Хаменеи

Рахбар определяет общее направление развития страны, внешнюю и внутреннюю политику, назначает руководителей силовых ведомств, государственных теле- и радиоканалов.

В современном виде такой принцип власти в Иране сформулировал в 1969-1970 годах будущий лидер Исламской революции и первый верховный руководитель Ирана (1979-1989) аятолла Рухолла Хомейни. Политическая система закреплена в конституции, принятой на референдуме 2-3 декабря 1979 года.

Кто такие аятоллы

Должность верховного лидера часто называют аятоллой, но так говорить некорректно: аятолла, что в переводе означает "знамение Аллаха" — это почетное звание шиитских богословов (муджтахидов), имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права.

Термин аятолла вошел в оборот в X веке. К концу XVII и весь XVIII век аятоллы играли важную роль среди шиитских богословов.

До 1989 года рахбар должен был носить высшее звание "марджа' ат-таклид" ("пример для подражания"), которому примерно соответствовал титул "аятолла аль-узма" ("величайший аятолла").

После поправок в конституцию 1989 года требования к кандидату в верховные лидеры несколько смягчились: теперь рахбаром мог стать любой авторитетный муджтахид, то есть знаток исламского права, обладающий правом вынесения самостоятельных суждений на основе Корана и Сунны.

На момент избрания верховным лидером Али Хаменеи имел невысокое, но почетное звание "худжат аль-ислам" (дословно: "доказательство ислама", то есть знаток вероучения) и был объявлен аятоллой только в день избрания верховным лидером.

Стоит отметить, что титул аятоллы не присваивается государством и не является официальной должностью. Это почетный титул внутри религиозной общины.

Государственное устройство Ирана

Какой режим в Иране

Иран — исламская республика. В стране смешаны религия и политика, а главную роль играют духовные лидеры.

Законодательство Ирана основано на исламском праве (шариате), которое регулирует практически все аспекты повседневной жизни граждан. Основа системы — идея, что страной должен управлять самый мудрый знаток этого права.

Высший руководитель избирается Советом экспертов. Этот совет, в свою очередь, избирается населением среди особого списка кандидатур из духовенства.

Принцип велаят-е факих

В основе государственной власти Ирана лежит принцип велаят-е факих.

Во главе государства стоит рахбар — факих, наиболее влиятельный шиитский богослов и законовед. Он же контролирует законодательную, исполнительную и судебную власть и осуществляет "попечительство" (велаят) над государством.

Данный принцип подразумевает подчинение верховному лидеру со стороны верующих во всех важных политических, социальных и религиозных вопросах, по которым тот высказывает свое мнение.

Велаят-е факих закреплен в Конституции Исламской Республики Иран.

Конституция Исламской Республики Иран 1979 года

Конституция Ирана вступила в силу 3 декабря 1979 года, после одобрения на референдуме 99,5% принявшими участие в голосовании.

Единственный раз, когда в нее внесли изменения, случился в 1989 году. Суть поправок — снятие требования к высшему руководителю Ирана иметь титул марджа или быть избранным всенародным голосованием, упразднение должности премьер-министра и учреждение Высшего совета национальной безопасности.

Конституция страны состоит из 14 глав и ста семидесяти семи пунктов и описывает культурные, социальные, политические и экономические учреждения иранского общества на основании принципов и законов ислама.

Структура власти в Иране

Органы государственной власти Ирана Орган Тип власти Состав Кто избирает / назначает Верховный лидер (рахбар) Высшая (надо всеми ветвями) 1 человек Совет экспертов Президент Исполнительная 1 человек Всеобщие выборы Меджлис Законодательная 290 депутатов Всеобщие выборы Совет стражей конституции Контрольная / квазизаконодательная 12 человек (6 богословов + 6 юристов) 6 — верховный лидер; 6 — меджлис Совет экспертов Надзорная (за лидером) 88 клириков Всеобщие выборы Совет целесообразности Совещательная / арбитражная ~45 человек Верховный лидер КСИР Военно-идеологическая Несколько сотен тысяч Верховный лидер (командование)

Верховный лидер (рахбар)

Рахбар ("лидер", "руководитель") — высшая государственная должность в Исламской Республике Иран в политической и духовной сферах.

Рахбар руководит государством, является Верховным главнокомандующим вооруженными силами. Именно он определяет основные направления внутренней и внешней политики.

Президент Ирана

Несмотря на то что в руках рахбара сосредоточена огромная власть, он далеко не всегда напрямую вмешивается в текущие государственные дела. Для этого в Иране есть президент — второе лицо в государстве, глава исполнительной власти.

В реалиях иранской политической системы его должность соответствует премьер-министру.

Президент возглавляет правительство и Высший совет национальной безопасности, назначает министров и представляет их кандидатуры на утверждение парламента, отчитывается перед депутатами. Он избирается на четыре года всеобщим прямым голосованием по мажоритарной системе и может занимать должность не более двух сроков подряд.

Меджлис

Высшим органом законодательной власти Ирана является однопалатный парламент — Меджлис. В него входят 290 депутатов. Их избирают всенародным голосованием также на четырехлетний срок.

Пять мест в меджлисе закреплено за представителями официально признанных религиозных меньшинств — иудеев, зороастрийцев и христиан, остальные депутаты избираются от одно- и многомандатных округов, их число может меняться в соответствии с конституцией и законом о выборах.

Депутаты выступают с законодательными инициативами, утверждают членов правительства, ратифицируют международные договоры и соглашения, контролируют работу исполнительной и судебной власти.

Однако полномочия парламента ограничены Советом стражей конституции.

Совет стражей конституции

Данный орган власти утверждает принимаемые парламентом законопроекты и следит за тем, чтобы депутатские инициативы соответствовали конституции и нормам ислама.

Совет состоит из 12 членов: шесть из них — представители исламского духовенства, их назначает верховный лидер, остальные — юристы, избираемые депутатами по представлению главы юстиции.

Совет стражей может вносить поправки в конституцию республики и наблюдает за деятельностью меджлиса, имеет право наложить вето на любой законопроект и вернуть его на переработку в парламент.

Члены Совета стражей конституции избираются на шесть лет, при этом половина его состава обновляется по жребию каждые три года. Также он проводит отбор кандидатов в Совет экспертов.

Совет экспертов

Именно этим специальным органом власти в Иране рахбар избирается на пожизненный срок. Совет собирается на два дня дважды в год и состоит из 88 муджтахидов, которых выбирают граждане на прямых выборах сроком на восемь лет.

Последние выборы в этот орган состоялись в марте 2024 года одновременно с голосованием в парламент.

Теоретически Совет экспертов осуществляет надзор за деятельностью рахбара, может выступить против его решений и даже снять его с должности, но в истории Ирана таких прецедентов еще не было.

Совет по определению политической целесообразности

В этот совещательный орган при высшем руководителе республики входят 25 человек. Изначально он был создан для разрешения разногласий и конфликтов между меджлисом и Советом стражей конституции.

Силовой блок и влияние КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — наиболее лояльная и хорошо оснащенная часть вооруженных сил , в задачу которой, согласно конституции, входит "охрана Исламской революции и ее завоеваний".

Корпус был создан в Иране в 1979 году, сразу после победы Исламской революции, и за время своего существования превратился в уникальное государственное образование.

КСИР, в отличие от обычных вооруженных сил, подчиненных президенту как главе светской власти, подчиняется напрямую рахбару. На Корпус стражей исламской революции возложены задачи армейской, жандармско-полицейской и религиозно-исламской специфики, включающей и "специальные операции". Кроме этого, стражи контролируют ракетную программу Ирана.

Формально КСИР входит в Министерство обороны Ирана, но действует параллельно вооруженным силам. Он имеет собственную армию. В нее входят сухопутные, военно-воздушные и военно-морские войска, силы сопротивления "Басидж" и силы специального назначения "Кудс".

Какие политические партии есть в Иране?

Хотя в Иране зарегистрировано более 200 политических организаций и объединений, партий западного образца в стране нет. Большинство из них — религиозно-политические группировки без четкой структуры и постоянного членства, которые существуют вокруг авторитетных представителей шиитского духовенства.

Многие создаются и активизируются исключительно накануне выборов, их программы подвержены изменениям в зависимости от ситуации.

Условно партии можно поделить на консерваторов, реформистов и центристов. Если консерваторы выступают за неукоснительное следование нормам ислама, то реформисты делают упор на расширение демократических принципов в управлении страной, а также на соблюдении прав человека.

Судебная власть в Иране

Судебная система Исламской Республики Иран — это система специализированных органов государственной власти, осуществляющих правосудие на территории страны. Главу судебной системы назначает верховный руководитель страны, рахбар.

В Иране существуют Народный, Революционный и Особый духовный суд. В ведении первого гражданские и уголовные дела.

Революционный суд рассматривает особые преступления, в том числе против государства. Вынесенный этим судом вердикт уже не подлежит апелляции.

Отдельно от общей судебной системы существует Особый духовный суд. Его решения также нельзя обжаловать.

Аятоллы в политике Ирана

Известные аятоллы Ирана Имя Годы жизни Титул Роль в истории Ирана Рухолла Хомейни 1902-1989 Великий аятолла, Имам Основатель ИРИ, первый верховный лидер (1979-1989) Али Хаменеи 1939-2026 Великий аятолла Второй верховный лидер (1989-2026) Али Систани родился в 1930 году Великий аятолла Наиболее авторитетный шиитский богослов мира (Наджаф, Ирак) Алиреза Арафи родился в 1961 году Аятолла Назначен временным и.о. верховного лидера в марте 2026 года Мохаммад Реза Голпайгани 1899-1993 Великий аятолла Один из крупнейших марджей XX века

Несмотря на то что часть духовенства присутствует в ключевых государственных институтах Исламской Республики Иран, далеко не все аятоллы участвуют в политике: многие занимаются исключительно преподавательской и богословской деятельностью.

При этом титул аятоллы накладывает серьезные моральные обязательства: духовный авторитет должен демонстрировать соответствие нормам исламской этики.

По оценкам исследователей, в Иране может быть сотни аятолл, однако лишь небольшая часть из них занимает заметные политические или административные посты.

Власть в Иране сейчас

В конце декабря 2025 года в Иране начались массовые волнения. Фоном для них стал глубокий экономический кризис, резкий рост инфляции и обвал курса риала — национальной валюты.

Двадцать восьмого февраля силы США и Израиля нанесли удары по более чем 500 целям на территории Ирана. Конфикт вспыхнул мгновенно: по одну сторону Штаты и Израиль, по другую — Иран.