В Ливане сообщили о шести погибших от удара Израиля по жилому комплексу
В Ливане сообщили о шести погибших от удара Израиля по жилому комплексу - РИА Новости, 04.03.2026
В Ливане сообщили о шести погибших от удара Израиля по жилому комплексу
Израильская авиация атаковала жилой комплекс в Баальбеке на востоке Ливана, погибли 6 человек, еще 15 получили ранения, говорится в отчете службы гражданской... РИА Новости, 04.03.2026
В Ливане сообщили о шести погибших от удара Израиля по жилому комплексу
На Востоке Ливана от удара Израиля по жилому комплексу погибли шесть человек