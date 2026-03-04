Рейтинг@Mail.ru
В Ливане сообщили о шести погибших от удара Израиля по жилому комплексу - РИА Новости, 04.03.2026
10:18 04.03.2026
В Ливане сообщили о шести погибших от удара Израиля по жилому комплексу
В Ливане сообщили о шести погибших от удара Израиля по жилому комплексу
Израильская авиация атаковала жилой комплекс в Баальбеке на востоке Ливана, погибли 6 человек, еще 15 получили ранения, говорится в отчете службы гражданской... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, ливан, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ливане сообщили о шести погибших от удара Израиля по жилому комплексу

На Востоке Ливана от удара Израиля по жилому комплексу погибли шесть человек

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Израильская авиация атаковала жилой комплекс в Баальбеке на востоке Ливана, погибли 6 человек, еще 15 получили ранения, говорится в отчете службы гражданской обороны.
“Числа погибших выросло до 6, еще 15 раненых и двое пропавших без вести в результате израильского удара по жилому комплексу в Баальбеке", - написано в докладе.
По последним данным министерства здравоохранения Ливана, с понедельника в результате израильских ударов по разным районам страны, включая Бейрут, погибли 52 человека, 335 получили ранения.
