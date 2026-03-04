Рейтинг@Mail.ru
В Бахрейне задержали подозреваемых в съемке последствий иранских атак - РИА Новости, 04.03.2026
21:40 04.03.2026
В Бахрейне задержали подозреваемых в съемке последствий иранских атак
В Бахрейне задержали подозреваемых в съемке последствий иранских атак - РИА Новости, 04.03.2026
В Бахрейне задержали подозреваемых в съемке последствий иранских атак
Полиция Бахрейна задержала четверых подозреваемых в съемке последствий иранских атак, а также военных объектов, их обвиняют в госизмене, следует из полученного... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:40:00+03:00
2026-03-04T21:40:00+03:00
в мире
иран
бахрейн
сша
иран
бахрейн
сша
в мире, иран, бахрейн, сша
В мире, Иран, Бахрейн, США
В Бахрейне задержали подозреваемых в съемке последствий иранских атак

Полиция Бахрейна задержала 4 подозреваемых в съемке последствий иранских атак

© REUTERS / StringerДым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Полиция Бахрейна задержала четверых подозреваемых в съемке последствий иранских атак, а также военных объектов, их обвиняют в госизмене, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза министерства внутренних дел страны.
"Задержаны четверо подозреваемых, снимавших последствия иранских ударов... а также военные объекты, что является изменой родине и открытым надругательством над ее ценностями", - говорится в пресс-релизе МВД.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Иране было разрушено здание дипполиции бомбардировками США и Израиля
Вчера, 20:59
Министерство отмечает, что подозреваемые публиковали видеозаписи в своих аккаунтах в соцсетях, чем вызывали страх у местных жителей и сбивали с толку общественное мнение.
В отношении задержанных начали расследование, добавляет МВД.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Иране опровергли данные СМИ о якобы готовности прекратить конфликт
Вчера, 17:40
 
В миреИранБахрейнСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
