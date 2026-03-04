https://ria.ru/20260304/ataki-2078595586.html
В Бахрейне задержали подозреваемых в съемке последствий иранских атак
СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Полиция Бахрейна задержала четверых подозреваемых в съемке последствий иранских атак, а также военных объектов, их обвиняют в госизмене, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза министерства внутренних дел страны.
"Задержаны четверо подозреваемых, снимавших последствия иранских ударов... а также военные объекты, что является изменой родине и открытым надругательством над ее ценностями", - говорится в пресс-релизе МВД.
Министерство отмечает, что подозреваемые публиковали видеозаписи в своих аккаунтах в соцсетях, чем вызывали страх у местных жителей и сбивали с толку общественное мнение.
В отношении задержанных начали расследование, добавляет МВД.
Иран
наносит удары по военным объектам США
на Ближнем Востоке
и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля
. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана
из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.