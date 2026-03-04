В Бахрейне задержали подозреваемых в съемке последствий иранских атак

Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026. Архивное фото

Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026

© REUTERS / Stringer Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. 1 марта 2026

СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Полиция Бахрейна задержала четверых подозреваемых в съемке последствий иранских атак, а также военных объектов, их обвиняют в госизмене, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза министерства внутренних дел страны.

"Задержаны четверо подозреваемых, снимавших последствия иранских ударов... а также военные объекты, что является изменой родине и открытым надругательством над ее ценностями", - говорится в пресс-релизе МВД.

Министерство отмечает, что подозреваемые публиковали видеозаписи в своих аккаунтах в соцсетях, чем вызывали страх у местных жителей и сбивали с толку общественное мнение.

В отношении задержанных начали расследование, добавляет МВД.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля . Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.