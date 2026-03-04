https://ria.ru/20260304/ataka-2078413128.html
Штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку БПЛА, пишут СМИ
Штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку БПЛА, пишут СМИ
Штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку беспилотника в Иракском Курдистане, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.03.2026
Штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку БПЛА, пишут СМИ
