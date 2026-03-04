Рейтинг@Mail.ru
Штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку БПЛА, пишут СМИ
11:56 04.03.2026 (обновлено: 12:03 04.03.2026)
Штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку БПЛА, пишут СМИ
Штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку беспилотника в Иракском Курдистане, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, иракский курдистан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иракский Курдистан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку БПЛА, пишут СМИ

Reuters: штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку БПЛА

Флаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку беспилотника в Иракском Курдистане, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Беспилотник нанес удар по штаб-квартире иранской курдской оппозиционной группировки в иракском Курдистане", - пишет агентство.
Дым в районе нефтепромышленного комплекса Фуджейры - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Курдская оппозиция может участвовать в наземной операции в Иране, пишут СМИ
