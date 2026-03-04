https://ria.ru/20260304/armeniya-2078455668.html
МИД прокомментировал просьбу Армении о "группе быстрого реагирования" ЕС
МИД прокомментировал просьбу Армении о "группе быстрого реагирования" ЕС - РИА Новости, 04.03.2026
МИД прокомментировал просьбу Армении о "группе быстрого реагирования" ЕС
Направление "группы быстрого реагирования" ЕС по противодействию гибридным атакам - это очевидная проекция "молдавского сценария" на Армению, заявила... РИА Новости, 04.03.2026
МИД прокомментировал просьбу Армении о "группе быстрого реагирования" ЕС
МИД РФ назвал запрос Армении у ЕС проекцией молдавского сценария