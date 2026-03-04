Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал просьбу Армении о "группе быстрого реагирования" ЕС
14:02 04.03.2026
МИД прокомментировал просьбу Армении о "группе быстрого реагирования" ЕС
МИД прокомментировал просьбу Армении о "группе быстрого реагирования" ЕС - РИА Новости, 04.03.2026
МИД прокомментировал просьбу Армении о "группе быстрого реагирования" ЕС
Направление "группы быстрого реагирования" ЕС по противодействию гибридным атакам - это очевидная проекция "молдавского сценария" на Армению, заявила... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:02:00+03:00
2026-03-04T14:02:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
мария захарова
евросоюз
армения
россия
ереван
в мире, армения, россия, ереван, мария захарова, евросоюз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Мария Захарова, Евросоюз
МИД прокомментировал просьбу Армении о "группе быстрого реагирования" ЕС

МИД РФ назвал запрос Армении у ЕС проекцией молдавского сценария

Флаг Армении. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Направление "группы быстрого реагирования" ЕС по противодействию гибридным атакам - это очевидная проекция "молдавского сценария" на Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Направление в республику такой, как вы сказали, "группы быстрого реагирования" - очевидная проекция по сути "молдавского сценария" на Армению", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать тот факт, что Ереван запросил у ЕС направить в республику "группу быстрого реагирования" для противодействия гибридным атакам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
ЕС постоянно ставит Армению перед выбором, заявил Лавров
5 февраля, 13:09
 
В мире Армения Россия Ереван Мария Захарова Евросоюз
 
 
