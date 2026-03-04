Анохин назвал ключевой фактор развития АПК Смоленской области

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот и их рациональное использование — один из ключевых факторов развития агропромышленного комплекса Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он добавил, что в прошлом году область добилась заметных результатов, работа велась с превышением установленных показателей. Ее итоги обсудили на очередном заседании правительства.

"Сельхозпредприятия региона провели культуртехнические работы на площади 31,3 тысячи гектаров — это 104% от установленного плана. Среди лидеров – Сычевский, Новодугинский, Ярцевский, Смоленский и Монастырщинский округа. С 2026 года ставим задачу ежегодно вовлекать в оборот не менее 30 тысяч гектаров за счет культуртехнических работ. Главам муниципальных округов поручил активизировать совместную работу с сельхозтоваропроизводителями для достижения общей цели", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Анохин положительно оценил результаты по межеванию и постановке земель на кадастровый учет. В 2025 году на учет поставлено 14,6 тысячи гектаров ранее неучтенных земель — это 148% от плана. Сформирован банк земель для инвесторов, который станет основой для новых проектов и развития бизнеса в сфере сельского хозяйства. С начала 2026 года уже направлено 54 заявки на подготовку проектов межевания и кадастровых работ общей площадью 17,9 тысячи гектаров — это на 43% выше целевого показателя.