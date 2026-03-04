Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Испании рассказал, кто должен решать вопрос смены власти в Иране
22:35 04.03.2026
Глава МИД Испании рассказал, кто должен решать вопрос смены власти в Иране
Вопрос о смене власти в Иране должен решать исключительно иранский народ, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
испания
мадрид
хосе мануэль альбарес
иран
испания
мадрид
в мире, иран, испания, мадрид, хосе мануэль альбарес
В мире, Иран, Испания, Мадрид, Хосе Мануэль Альбарес
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран. Архивное фото
Тегеран, Иран. Архивное фото
МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Вопрос о смене власти в Иране должен решать исключительно иранский народ, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Что касается смены режима в Иране, то единственный, кто вправе об этом говорить, - это иранский народ", - сказал Альбарес, отвечая на вопрос о позиции Мадрида в интервью радиостанции Cadena SER.
При этом глава испанской дипломатии подчеркнул, что королевство осуждает систематические нарушения прав человека со стороны иранских властей. По его словам, речь идет, в частности, о репрессиях против собственного населения, особенно женщин.
Альбарес добавил, что Испания поддерживает стремления иранского общества к свободе, демократии, свободе выражения мнений и равенству между мужчинами и женщинами. В то же время министр подчеркнул, что решение о возможных политических изменениях в стране должно исходить исключительно от самих граждан Ирана.
В миреИранИспанияМадридХосе Мануэль Альбарес
 
 
