Глава МИД Испании рассказал, кто должен решать вопрос смены власти в Иране
Глава МИД Испании рассказал, кто должен решать вопрос смены власти в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Глава МИД Испании рассказал, кто должен решать вопрос смены власти в Иране
Вопрос о смене власти в Иране должен решать исключительно иранский народ, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 04.03.2026
Глава МИД Испании рассказал, кто должен решать вопрос смены власти в Иране
Альбарес: вопрос о смене власти в Иране должен решать народ страны