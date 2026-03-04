https://ria.ru/20260304/aksenov-2078405676.html
Аксенов назвал поимку шпиона в Крыму уроком "ждунам" и предателям
Аксенов назвал поимку шпиона в Крыму уроком "ждунам" и предателям - РИА Новости, 04.03.2026
Аксенов назвал поимку шпиона в Крыму уроком "ждунам" и предателям
Уроком потенциальным "ждунам" и предателям назвал поимку спецслужбами крымчанина, передававшего украинской разведке сведения о местах дислокации российских... РИА Новости, 04.03.2026
