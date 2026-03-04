Рейтинг@Mail.ru
Аксенов назвал поимку шпиона в Крыму уроком "ждунам" и предателям - РИА Новости, 04.03.2026
11:21 04.03.2026
Аксенов назвал поимку шпиона в Крыму уроком "ждунам" и предателям
Аксенов назвал поимку шпиона в Крыму уроком "ждунам" и предателям - РИА Новости, 04.03.2026
Аксенов назвал поимку шпиона в Крыму уроком "ждунам" и предателям
Уроком потенциальным "ждунам" и предателям назвал поимку спецслужбами крымчанина, передававшего украинской разведке сведения о местах дислокации российских... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
республика крым
россия
севастополь
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
россия
севастополь
2026
Новости
Аксенов назвал поимку шпиона в Крыму уроком "ждунам" и предателям

Аксенов назвал поимку агента Киева в Крыму уроком предателям и "ждунам"

Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Уроком потенциальным "ждунам" и предателям назвал поимку спецслужбами крымчанина, передававшего украинской разведке сведения о местах дислокации российских военных в Крыму, глава республики Сергей Аксенов.
В среду стало известно о задержании ФСБ РФ украинского шпиона, передававшего сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники ВС РФ в Крыму, по которым впоследствии наносились удары.
ФСБ России пресекла деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Суд арестовал на два месяца задержанного в Крыму агента Киева
Вчера, 10:41
"Благодарю чекистов за эффективную и системную работу по выявлению агентуры противника. Каждый такой случай – это вклад в укрепление безопасности Крыма и крымчан, в нашу общую Победу. И урок потенциальным предателям и ждунам", - написал Аксенов в своем канале на платформе Мах.
На видео ФСБ фигурант заявил, что в 2023 году передал данные о противовоздушной обороне и боновых заграждениях в бухте Севастополя. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и государственной измене, он арестован. Это уже шестой случай за две недели, когда пресекается помощь украинским спецслужбам, уточнили в ФСБ.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Причастный к теракту на Крымском мосту получил пожизненное
2 марта, 09:55
 
