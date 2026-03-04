В Росархиве рассказали, как Ахматова просила Сталина освободить ее родных

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Поэт серебряного века Анна Ахматова трижды обращалась к советскому лидеру Иосифу Сталину с просьбой освободить ее близких, рассказали РИА Новости в Росархиве.

"Автографы писем поэтессы хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории и Российском государственном военном архиве", - сообщили в Росархиве

На этой неделе, 5 марта, исполняется 60 лет со дня смерти Ахматовой . Она похоронена в писательском поселке Комарово в Ленинградкой области.

Газета "Правда" 6 марта 1966 года опубликовала короткий некролог Ахматовой, назвав ее "выдающейся русской советской поэтессой", в творчестве которой можно найти и "мир интимных переживаний", и "высокий гражданский пафос".

Сама Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой, а предпочитала быть поэтом.