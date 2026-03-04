Рейтинг@Mail.ru
В Росархиве рассказали, как Ахматова просила Сталина освободить ее родных - РИА Новости, 04.03.2026
08:56 04.03.2026 (обновлено: 08:58 04.03.2026)
В Росархиве рассказали, как Ахматова просила Сталина освободить ее родных
В Росархиве рассказали, как Ахматова просила Сталина освободить ее родных
комарово, анна ахматова, иосиф сталин (джугашвили), лев гумилев, федеральное архивное агентство (росархив), общество
Комарово, Анна Ахматова, Иосиф Сталин (Джугашвили), Лев Гумилев, Федеральное архивное агентство (Росархив), Общество
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоэтесса Ахматова
Поэтесса Ахматова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Поэтесса Ахматова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Поэт серебряного века Анна Ахматова трижды обращалась к советскому лидеру Иосифу Сталину с просьбой освободить ее близких, рассказали РИА Новости в Росархиве.
"Автографы писем поэтессы хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории и Российском государственном военном архиве", - сообщили в Росархиве.
Фултонская речь Уинстона Черчилля - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Глава Росархива раскрыл реакцию Сталина на Фултонскую речь Черчилля
25 февраля, 06:56
На этой неделе, 5 марта, исполняется 60 лет со дня смерти Ахматовой. Она похоронена в писательском поселке Комарово в Ленинградкой области.
Газета "Правда" 6 марта 1966 года опубликовала короткий некролог Ахматовой, назвав ее "выдающейся русской советской поэтессой", в творчестве которой можно найти и "мир интимных переживаний", и "высокий гражданский пафос".
Сама Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой, а предпочитала быть поэтом.
Первый раз Ахматова написала Сталину в ноябре 1935 года, когда арестовали ее мужа и сына - Николая Пунина и Льва Гумилева по обвинению в создании контреволюционной террористической организации, второе письмо - в апреле 1939 года, третье - в апреле 1950 года. На первое письмо Сталин отреагировал, и Пунин и Гумилев вскоре были освобождены. Второй раз письмо до Сталина не дошло и Гумилев получил срок 5 лет, а в 1950 году ему был вынесен приговор - 10 лет лагерей. С этим периодом связано и самое известное произведение Ахматовой - поэма "Реквием", строки которой "муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне" посвящены не только судьбе сына и расстрелу ее первого мужа Николая Гумилева, но и всем жертвам репрессий и их близким.
Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава Росархива Артизов: у России есть иностранные архивные документы
21 января, 10:00
 
КомаровоАнна АхматоваИосиф Сталин (Джугашвили)Лев ГумилевФедеральное архивное агентство (Росархив)Общество
 
 
