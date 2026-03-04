https://ria.ru/20260304/aeroport-2078600935.html
В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.03.2026
