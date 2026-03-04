https://ria.ru/20260304/aeroport-2078564694.html
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.03.2026
