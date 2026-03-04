Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения - РИА Новости, 04.03.2026
18:56 04.03.2026
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказа ("Беслан"), Грозного ("Северный"), Магаса. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
