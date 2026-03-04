https://ria.ru/20260304/aeroflot-2078528158.html
"Аэрофлот" запланировал на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала два вывозных рейса из Абу-Даби и один - из Дубая на 5 марта, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 04.03.2026
"Аэрофлот" запланировал на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ
