"Аэрофлот" запланировал на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ - РИА Новости, 04.03.2026
17:06 04.03.2026
"Аэрофлот" запланировал на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ
"Аэрофлот" запланировал на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала два вывозных рейса из Абу-Даби и один - из Дубая на 5 марта, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, абу-даби, дубай, москва, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана, оаэ
В мире, Абу-Даби, Дубай, Москва, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана, ОАЭ
"Аэрофлот" запланировал на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ

"Аэрофлот" запланировал на 5 марта два рейса из Абу-Даби и один из Дубая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала два вывозных рейса из Абу-Даби и один - из Дубая на 5 марта, сообщил авиаперевозчик.
"Аэрофлот продолжает выполнение вывозных рейсов из ОАЭ в соответствии с полученными слотами от аэропортов Дубая и Абу-Даби. 5 марта планируются к выполнению три прямых рейса на самолетах Boeing 777: SU525D Дубай - Москва вылет в 13.10 (по местному времени, 12.10 мск - ред.), SU521D и 531D Абу-Даби - Москва вылет в 15.40 и 17.10 (по местному времени, 14.40 и 16.10 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Турист рассказал, как случайно смог зарегистрироваться на рейс из Дубая
