Из Дубая в Краснодар вылетел первый вывозной рейс "Аэрофлота" - РИА Новости, 04.03.2026
10:00 04.03.2026 (обновлено: 10:04 04.03.2026)
Из Дубая в Краснодар вылетел первый вывозной рейс "Аэрофлота"
Из Дубая в Краснодар вылетел первый вывозной рейс "Аэрофлота"
2026
дубай, краснодар, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана, анталья (провинция), в мире
Дубай, Краснодар, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана, Анталья (провинция), В мире
Из Дубая в Краснодар вылетел первый вывозной рейс "Аэрофлота"

Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Краснодар с 148 пассажирами

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая в Краснодар вылетел с 148 пассажирами на борту, сообщил авиаперевозчик.
"Вывозной рейс SU769D Аэрофлота из Дубая (аэропорт "Аль-Мактум") в Краснодар вылетел в 9.33 мск (10.33 по местному времени). На борту 148 пассажиров", - говорится в сообщении.
Рейс будет выполнен с дополнительной посадкой для дозаправки в Анталье, ожидаемое время в Краснодар - 18.30 мск.
Вид на новую и старую часть города Дубая из отеля Jumeirah Emirates Towers. (Съемка через стекло) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Россияне помогли семье с двумя детьми из Франции в Дубае
Вчера, 02:32
 
ДубайКраснодарАэрофлотВоенная операция США и Израиля против ИранаАнталья (провинция)В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
