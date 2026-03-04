https://ria.ru/20260304/aeroflot-2078380565.html
Из Дубая в Краснодар вылетел первый вывозной рейс "Аэрофлота"
Из Дубая в Краснодар вылетел первый вывозной рейс "Аэрофлота" - РИА Новости, 04.03.2026
Из Дубая в Краснодар вылетел первый вывозной рейс "Аэрофлота"
Первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая в Краснодар вылетел с 148 пассажирами на борту, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:00:00+03:00
2026-03-04T10:00:00+03:00
2026-03-04T10:04:00+03:00
дубай
краснодар
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
анталья (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_0:107:2974:1781_1920x0_80_0_0_2b0bdc0d10ede096f433ebc856facc6a.jpg
https://ria.ru/20260304/dubay-2078338284.html
дубай
краснодар
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_173458af154d0c3394ce1724689dd014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, краснодар, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана, анталья (провинция), в мире
Дубай, Краснодар, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана, Анталья (провинция), В мире
Из Дубая в Краснодар вылетел первый вывозной рейс "Аэрофлота"
Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Краснодар с 148 пассажирами