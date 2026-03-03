Внук Зюганова рассказал, будет ли участвовать в выборах в ГД в 2026 году

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Внук главы КПРФ Геннадия Зюганова - депутат Мосгордумы от партии КПРФ Леонид Зюганов заявил, что не собирается участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году, но не исключил этого через пять лет.
"Абсолютно правда. Здесь мы же всегда исходим из депутатской вертикали. Конечно, нам хотелось, чтобы большее количество представителей КПРФ были представлены в различных уровнях. Я не считаю, что Мосгордума уж сильно хуже той же самой Государственной Думы", - сказал он "Газете.Ru".
По словам Леонида Зюганова, если сейчас он уйдет депутатом в Госдуму, то фактически "оголяет свой 20 округ". Отвечая на вопрос относительно избрания в Госдуму не в 2026 году, а в последующие созывы, он отметил, что "ближе к тому созыву, конечно, мы опять так же соберемся, с товарищами подумаем и будем исходить не из какой-то личной сиюминутной выгоды, а именно из выгоды партии".
"Через пять или шесть лет, не вот в этот (раз - ред.), не в эти выборы", — заключил он.