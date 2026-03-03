Внук Зюганова рассказал, будет ли участвовать в выборах в ГД в 2026 году

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Внук главы КПРФ Геннадия Зюганова - депутат Мосгордумы от партии КПРФ Леонид Зюганов заявил, что не собирается участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году, но не исключил этого через пять лет.

"Через пять или шесть лет, не вот в этот (раз - ред.), не в эти выборы", — заключил он.