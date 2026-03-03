Журова раскритиковала поведение МОК в ситуации с агрессией США

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что закрывающий глаза на агрессию США и Израиля против Ирана Международный олимпийский комитет (МОК) подобен страусу, при опасности зарывающему голову в песок, чтобы ничего не видеть.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. 30 января начался период олимпийского перемирия, связанный с Играми в Италии. Он закончится через семь дней после завершения Паралимпиады, которая пройдет 6-15 марта. МОК во вторник заявил, что не имеет средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии, отметив, что она является декларативной и не носит обязательный характер.
"Я в этом не сомневалась, поскольку олимпийское перемирие всегда было данью традициям, а не обязательством к исполнению. Но почему это имеет отношение только к нам, когда наших паралимпийцев, оперируя нарушением перемирия, на прошлой Паралимпиаде выгнали из Паралимпийской деревни. МОК в такой ситуации ведет себя как страус, зарывший голову в песок. Они делают вид, что ничего не видят, но им же надо что-то делать, потому что они сейчас должны принять решение по России. А они боятся об этом говорить", - сказала Журова.
"По большому счету они должны вернуть нашим спортсменам флаг и гимн. Это абсолютно точно. МОК ничего не говорит про США и Израиль и ничего не скажет. Но почему политики заставляют наказывать страны за счет спортсменов? Это же ненормально. МОК в 2022 году открыл ящик Пандоры, а сейчас не знает, что с этим делать", - добавила собеседница агентства.
Российских атлетов после начала СВО в феврале 2022 года отстранили от участия в международных турнирах. Сборная России не была допущена к Паралимпиаде-2022 за день до открытия Игр.
