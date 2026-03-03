Журова раскритиковала поведение МОК в ситуации с агрессией США

«

"Я в этом не сомневалась, поскольку олимпийское перемирие всегда было данью традициям, а не обязательством к исполнению. Но почему это имеет отношение только к нам, когда наших паралимпийцев, оперируя нарушением перемирия, на прошлой Паралимпиаде выгнали из Паралимпийской деревни. МОК в такой ситуации ведет себя как страус, зарывший голову в песок. Они делают вид, что ничего не видят, но им же надо что-то делать, потому что они сейчас должны принять решение по России. А они боятся об этом говорить", - сказала Журова.