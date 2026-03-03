https://ria.ru/20260303/zhurova-2078173869.html
"Могут подставить": Журовой не приняла запрет на критику судей фигуристами
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не понимает, как Международный союз конькобежцев (ISU) будет регулировать критику судейства в фигурном катании, отметив, что кто-то же сможет намеренно подставить спортсменов.
ISU намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе союза, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Запрет может коснуться фигуристов и тренеров. Правила должны вступить в силу со следующего сезона, если две трети международных федераций не проголосуют против.
"Журналисты порой могут раскрутить спортсмена на какой-то провокационный комментарий в сторону судейства и выложить его, не согласовав. А кто-то, бывает, и дописывает что-то в комментариях. И как тут наказывать? Спортсмен и не знал, что за его спиной такое написали. Если будут знать, что за такое наказывают, могут и подставлять спортсменов. Поэтому это сложно будет реализовать. И что, спортсменам теперь надо еще и этим заниматься: контролировать себя постоянно и думать, о чем ты говоришь? Тут же еще вопрос, какая это критика: оскорбительная или обоснованная. Бывает, что и есть, за что критиковать. Непонятно, как они собираются это урегулировать. Как будут отличать, что это сделано не с целью подставить спортсмена? Это вопрос", - сказала Журова.