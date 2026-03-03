Рейтинг@Mail.ru
"Могут подставить": Журовой не приняла запрет на критику судей фигуристами - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:31 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/zhurova-2078173869.html
"Могут подставить": Журовой не приняла запрет на критику судей фигуристами
"Могут подставить": Журовой не приняла запрет на критику судей фигуристами - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Могут подставить": Журовой не приняла запрет на критику судей фигуристами
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не понимает, как Международный союз конькобежцев (ISU)... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T13:31:00+03:00
2026-03-03T13:31:00+03:00
фигурное катание
светлана журова
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/83/1551108381_0:169:2827:1759_1920x0_80_0_0_8a659cd620b6e39214a21c1f19f99b2d.jpg
https://ria.ru/20260227/rabota-2077216732.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/83/1551108381_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_9ceba6ad2e8d76929d16500c65ea6f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
светлана журова, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Светлана Журова, Международный союз конькобежцев (ISU)
"Могут подставить": Журовой не приняла запрет на критику судей фигуристами

Журова: не понимаю, как ISU будет регулировать критику судейства фигуристами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСветлана Журова в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Светлана Журова в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не понимает, как Международный союз конькобежцев (ISU) будет регулировать критику судейства в фигурном катании, отметив, что кто-то же сможет намеренно подставить спортсменов.
ISU намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе союза, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Запрет может коснуться фигуристов и тренеров. Правила должны вступить в силу со следующего сезона, если две трети международных федераций не проголосуют против.
"Журналисты порой могут раскрутить спортсмена на какой-то провокационный комментарий в сторону судейства и выложить его, не согласовав. А кто-то, бывает, и дописывает что-то в комментариях. И как тут наказывать? Спортсмен и не знал, что за его спиной такое написали. Если будут знать, что за такое наказывают, могут и подставлять спортсменов. Поэтому это сложно будет реализовать. И что, спортсменам теперь надо еще и этим заниматься: контролировать себя постоянно и думать, о чем ты говоришь? Тут же еще вопрос, какая это критика: оскорбительная или обоснованная. Бывает, что и есть, за что критиковать. Непонятно, как они собираются это урегулировать. Как будут отличать, что это сделано не с целью подставить спортсмена? Это вопрос", - сказала Журова.
Максим Траньков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Траньков объяснил, почему нужно обсуждать работу судей в фигурном катании
27 февраля, 16:46
 
Фигурное катаниеСветлана ЖуроваМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала