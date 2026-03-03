"Могут подставить": Журовой не приняла запрет на критику судей фигуристами

"Журналисты порой могут раскрутить спортсмена на какой-то провокационный комментарий в сторону судейства и выложить его, не согласовав. А кто-то, бывает, и дописывает что-то в комментариях. И как тут наказывать? Спортсмен и не знал, что за его спиной такое написали. Если будут знать, что за такое наказывают, могут и подставлять спортсменов. Поэтому это сложно будет реализовать. И что, спортсменам теперь надо еще и этим заниматься: контролировать себя постоянно и думать, о чем ты говоришь? Тут же еще вопрос, какая это критика: оскорбительная или обоснованная. Бывает, что и есть, за что критиковать. Непонятно, как они собираются это урегулировать. Как будут отличать, что это сделано не с целью подставить спортсмена? Это вопрос", - сказала Журова.