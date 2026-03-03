Рейтинг@Mail.ru
"Пора сдаваться". Заявление Зеленского об Иране вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/zelenskiy-2078317922.html
"Пора сдаваться". Заявление Зеленского об Иране вызвало ярость в Сети
"Пора сдаваться". Заявление Зеленского об Иране вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 03.03.2026
"Пора сдаваться". Заявление Зеленского об Иране вызвало ярость в Сети
Пользователи портала Yahoo News Japan бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что операция США и Израиля в Иране негативно скажется на... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:17:00+03:00
2026-03-03T22:17:00+03:00
в мире
украина
иран
россия
владимир зеленский
yahoo! inc.
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_9f349dc46848c490e7fbf8d0926d480c.jpg
https://ria.ru/20260303/zelenskiy-2078294613.html
https://ria.ru/20260303/zelenskiy-2078209348.html
украина
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_301:0:2773:1854_1920x0_80_0_0_9378ffb6ded78db7680bcf9a7a973024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, иран, россия, владимир зеленский, yahoo! inc., нато, военная операция сша и израиля против ирана, сергей лавров
В мире, Украина, Иран, Россия, Владимир Зеленский, Yahoo! Inc., НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сергей Лавров

"Пора сдаваться". Заявление Зеленского об Иране вызвало ярость в Сети

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пользователи портала Yahoo News Japan бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что операция США и Израиля в Иране негативно скажется на поставках западного оружия на Украину.
"Так забавно. Каждый раз, когда фокус внимания смещается с Украины на другие страны, киевский режим начинает верещать: "А мы, а как же мы, мы важнее, помогите сначала нам!". Да, ситуация у вас так себе, но с этим ничего не поделаешь. Хотели воевать за счет других — пожинайте плоды", — обрушился с критикой один.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Зеленский выпрашивает помощь у стран Ближнего Востока на фоне конфликта
Вчера, 19:37
"Давно пора капитулировать. Исторически Украина была частью России, вернулись бы, так сказать, к корням. Зато можно было бы забыть о военных действиях", — подчеркнул другой.
"Зеленский опять хамит. Как же достал. Япония честно и искренне поддерживает Украину, а этот грубиян раз за разом требует все больше и больше. Обалдел от жадности. Меня его посты в сети Х просто бесят. С таким характером нельзя в политику — наживешь слишком много врагов. Даже этого конфликта можно было избежать, достаточно было вести себя разумно и не провоцировать Россию", — написал третий.
"Думаю, Зеленскому пора сдаться. Мир уже не в состоянии оплачивать его амбиции", — заключил еще один пользователь
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Новое заявление Зеленского вывело из себя Запад
Вчера, 14:58
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаИранРоссияВладимир ЗеленскийYahoo! Inc.НАТОВоенная операция США и Израиля против ИранаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала