"Пора сдаваться". Заявление Зеленского об Иране вызвало ярость в Сети

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пользователи портала Yahoo News Japan бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что операция США и Израиля в Иране негативно скажется на поставках западного оружия на Украину.
"Так забавно. Каждый раз, когда фокус внимания смещается с Украины на другие страны, киевский режим начинает верещать: "А мы, а как же мы, мы важнее, помогите сначала нам!". Да, ситуация у вас так себе, но с этим ничего не поделаешь. Хотели воевать за счет других — пожинайте плоды", — обрушился с критикой один.
"Давно пора капитулировать. Исторически Украина была частью России, вернулись бы, так сказать, к корням. Зато можно было бы забыть о военных действиях", — подчеркнул другой.
"Зеленский опять хамит. Как же достал. Япония честно и искренне поддерживает Украину, а этот грубиян раз за разом требует все больше и больше. Обалдел от жадности. Меня его посты в сети Х просто бесят. С таким характером нельзя в политику — наживешь слишком много врагов. Даже этого конфликта можно было избежать, достаточно было вести себя разумно и не провоцировать Россию", — написал третий.
"Думаю, Зеленскому пора сдаться. Мир уже не в состоянии оплачивать его амбиции", — заключил еще один пользователь
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Новое заявление Зеленского вывело из себя Запад
Вчера, 14:58
