Зеленский бежит от проведения выборов как от чумы, считают в Госдуме - РИА Новости, 03.03.2026
14:19 03.03.2026
Зеленский бежит от проведения выборов как от чумы, считают в Госдуме
в мире
украина
сша
дмитрий белик
владимир зеленский
госдума рф
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
сша
в мире, украина, сша, дмитрий белик, владимир зеленский, госдума рф, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Дмитрий Белик, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимира Зеленского страшит перспектива проведения выборов на Украине, и он бежит от них "как от чумы", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский ранее заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.
Зеленский заявил, что не уверен насчет участия в выборах на Украине
Вчера, 11:53
"Зеленского страшит перспектива проведения выборов, он бежит от них как от чумы. Он постоянно выдвигает новые условия, лишь бы выборы не состоялись – требует гарантий безопасности, средств, перемирия. А сейчас и вовсе решил дождаться окончания конфликта", - сказал Белик.
Он подчеркнул, что Зеленский давно наплевал на все демократические механизмы. "Утративший легитимность, теперь он упорно ссылается на продолжающиеся боевые действия и тянет время так долго, сколько может", - добавил депутат.
Белик считает, что Зеленский готов идти на любые уловки, манипуляции и провокации, чтобы остаться у власти.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.
В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.
Захарова прокомментировала отказ Зеленского проводить выборы на Украине
Вчера, 14:17
 
В миреУкраинаСШАДмитрий БеликВладимир ЗеленскийГосдума РФДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
