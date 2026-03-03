Зеленский бежит от проведения выборов как от чумы, считают в Госдуме

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимира Зеленского страшит перспектива проведения выборов на Украине, и он бежит от них "как от чумы", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский ранее заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.

"Зеленского страшит перспектива проведения выборов, он бежит от них как от чумы. Он постоянно выдвигает новые условия, лишь бы выборы не состоялись – требует гарантий безопасности, средств, перемирия. А сейчас и вовсе решил дождаться окончания конфликта", - сказал Белик

Он подчеркнул, что Зеленский давно наплевал на все демократические механизмы. "Утративший легитимность, теперь он упорно ссылается на продолжающиеся боевые действия и тянет время так долго, сколько может", - добавил депутат.

Белик считает, что Зеленский готов идти на любые уловки, манипуляции и провокации, чтобы остаться у власти.

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп , который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.

Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.