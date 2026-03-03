Рейтинг@Mail.ru
"Крылья Советов" задерживают выплату зарплат футболистам и тренерам
13:37 03.03.2026
"Крылья Советов" задерживают выплату зарплат футболистам и тренерам
"Крылья Советов" задерживают выплату зарплат футболистам и тренерам

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Самарские "Крылья Советов" имеют задолженности по выплатам заработной платы перед игроками и сотрудниками команды, но на данный момент никто из спортсменов не обращался в Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ), сообщил РИА Новости генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.
В июле РИА Новости стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску ООО "РТ-Капитал" взыскал более 923 миллионов рублей с "Крыльев Советов". При этом ранее суд отказал ответчику в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. По словам представителя ответчика, клуб был готов к заключению мирового соглашения с условием погашения долга до конца 2026 года, но истец настоял на погашении в текущем году. В конце 2025 года "Крылья Советов" погасили часть долга в размере 535 млн рублей перед дочерней структурой корпорации "Ростех" ООО "РТ-Капитал".
«
"Задолженность в "Крыльях Советов" присутствует. По нашей информации, она в переделах двух месяцев. Есть проблема с тем, что надо было гасить старые долги перед внешними кредиторами. Как я понимаю, там есть некоторые разрывы в поступлениях денег, и задержки связаны с этим. В начале года такие ситуации возникают в связи с расчетом региональных бюджетов. В профсоюз никто не обращался", - сказал Зотов.
По информации представителей сторон, долг возник по двум кредитным договорам, которые "Крылья Советов" ранее заключили с Новикомбанком, подконтрольным "Ростеху". В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к истцу. Представитель "РТ-Капитала" в суде сообщил, что накануне заседания клуб в счет погашения долга перечислил 10 миллионов рублей. Отмечалось, что иск поступил в суд в январе, и что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, однако сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах. Истец сообщал, что "Крылья Советов" находились в затруднительной финансовой ситуации, поэтому обратились в "Ростех" за кредитной помощью, и "с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях". Однако, поскольку клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке.
Тикнизян рассказал, какую зарплату ему предлагал "Зенит"
22 декабря 2025, 22:56
Тикнизян рассказал, какую зарплату ему предлагал "Зенит"
22 декабря 2025, 22:56
 
Футбол Крылья Советов Александр Зотов Ростех ОПСФ Самарская область РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
