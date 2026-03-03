Рейтинг@Mail.ru
Захарова пошутила о работе на финскую разведку
20:57 03.03.2026
Захарова пошутила о работе на финскую разведку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о том, что могла бы работать на финскую разведку, об этом она написала в Telegram-канале.
Захарова пошутила о работе на финскую разведку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о том, что могла бы работать на финскую разведку, об этом она написала в Telegram-канале.
"Может, записаться, как думаете? Китайский знаю, русский люблю, нелегальный статус обеспечен санкциями ЕС", — сыронизировала она.
Захарова прокомментировала отказ Зеленского проводить выборы на Украине
Вчера, 14:17
Дипломат в шутку отметила, что могла бы добыть много ценной информации для Финляндии. В частности, она могла бы рассказать о том, "что женщина — это женщина, а мужчина — мужчина, что дети не бесполыми рождаются, что Вторую Мировую выиграли страны антигитлеровской коалиции при решающей роли СССР и так далее".
Таким образом дипломат отреагировала на сообщение финской полиции безопасности Supo о наборе людей со знанием русского или китайского языков для разведывательной работы в стране или за рубежом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
Захарова посоветовала ЕС сидеть и не вякать
26 февраля, 15:23
 
