Замалчивая трагедию в иранской школе Запад показал лицо, заявила Захарова

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Отсутствие слов соболезнования и сожаления в адрес убитых в Иране школьниц показывает лицо западного мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очевидно со знанием дела и с выбором цели убивают 160 и даже более того детей — маленьких девочек, похороны которых состоялись сегодня. И никто — ни один Госдеп, ни один Форин-офис, ни Елисейский дворец, <...> никакие неправительственные британские, американские, французские, немецкие организации — никто из них не говорит ни слов сожаления, не просит на коленях извинений", — сказала она журналистам.
По словам Захаровой, все, что Запад выстраивал на протяжении 20-30 лет, было сделано, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран, свергать режимы, изымать ресурсы, обогащаться за счет других.
"К сожалению, эта трагическая ситуация — беспрецедентно трагическая — еще раз это высветила", — резюмировала Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран отвечает ударами по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Двадцать восьмого февраля, в первый день конфликта, под удар попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Иране. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.