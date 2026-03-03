Рейтинг@Mail.ru
Замалчивая трагедию в иранской школе Запад показал лицо, заявила Захарова
20:24 03.03.2026 (обновлено: 23:20 03.03.2026)
Замалчивая трагедию в иранской школе Запад показал лицо, заявила Захарова
Замалчивая трагедию в иранской школе Запад показал лицо, заявила Захарова - РИА Новости, 03.03.2026
Замалчивая трагедию в иранской школе Запад показал лицо, заявила Захарова
Отсутствие слов соболезнования и сожаления в адрес убитых в Иране школьниц показывает лицо западного мира, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 03.03.2026
Замалчивая трагедию в иранской школе Запад показал лицо, заявила Захарова

Захарова: Запад показал свое лицо после молчания о трагедии в иранской школе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Отсутствие слов соболезнования и сожаления в адрес убитых в Иране школьниц показывает лицо западного мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очевидно со знанием дела и с выбором цели убивают 160 и даже более того детей — маленьких девочек, похороны которых состоялись сегодня. И никто — ни один Госдеп, ни один Форин-офис, ни Елисейский дворец, <...> никакие неправительственные британские, американские, французские, немецкие организации — никто из них не говорит ни слов сожаления, не просит на коленях извинений", — сказала она журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Захарова прокомментировала заявление Германии об ударах по Ирану
Вчера, 16:16
По словам Захаровой, все, что Запад выстраивал на протяжении 20-30 лет, было сделано, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран, свергать режимы, изымать ресурсы, обогащаться за счет других.
"К сожалению, эта трагическая ситуация — беспрецедентно трагическая — еще раз это высветила", — резюмировала Захарова.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран отвечает ударами по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Двадцать восьмого февраля, в первый день конфликта, под удар попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Иране. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Ситуация в Иране показывает лживость политики Запада, заявила Захарова
Вчера, 19:22
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиМария ЗахароваФорин-офисВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
