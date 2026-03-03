Замалчивая трагедию в иранской школе Запад показал лицо, заявила Захарова

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Отсутствие слов соболезнования и сожаления в адрес убитых в Иране школьниц показывает лицо западного мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, эта трагическая ситуация — беспрецедентно трагическая — еще раз это высветила", — резюмировала Захарова.