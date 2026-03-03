https://ria.ru/20260303/zakharova-2078229883.html
Захарова прокомментировала заявление Германии об ударах по Ирану
Захарова прокомментировала заявление Германии об ударах по Ирану
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о якобы нехватке информации об ударах США и Израиля по... РИА Новости, 03.03.2026
