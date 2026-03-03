Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявление Германии об ударах по Ирану
16:16 03.03.2026
Захарова прокомментировала заявление Германии об ударах по Ирану
Захарова прокомментировала заявление Германии об ударах по Ирану
2026-03-03T16:16:00+03:00
2026-03-03T16:16:00+03:00
Захарова прокомментировала заявление Германии об ударах по Ирану

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о якобы нехватке информации об ударах США и Израиля по Ирану, напомнив, что в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие информации как о Христе, так и о демократии.
Захарова привела у себя в Telegram-канале слова Вадерфуля, который заявил, что МИД Германии не может сказать, является ли нарушением международного права нападение США и Израиля на Иран, так как у Берлина "нет всей полноты информации".
Захарова рассказала о шагах России для прекращения боев на Ближнем Востоке
Вчера, 15:53
"При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии", - прокомментировала высказывание Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Захарова прокомментировала отказ Зеленского проводить выборы на Украине
Вчера, 14:17
 
