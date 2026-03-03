https://ria.ru/20260303/zakharova-2078191316.html
Захарова прокомментировала отказ Зеленского проводить выборы на Украине
Захарова прокомментировала отказ Зеленского проводить выборы на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
Захарова прокомментировала отказ Зеленского проводить выборы на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на отказ Владимира Зеленского проводить выборы в стране, назвав его диктатором. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:17:00+03:00
2026-03-03T14:17:00+03:00
2026-03-03T14:44:00+03:00
в мире
украина
мария захарова
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077740199.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова прокомментировала отказ Зеленского проводить выборы на Украине
Захарова назвала Зеленского диктатором после отказа проводить выборы на Украине