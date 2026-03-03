Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о реакции западных СМИ на гибель детей в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/zaharova-2078052421.html
Захарова высказалась о реакции западных СМИ на гибель детей в Иране
Захарова высказалась о реакции западных СМИ на гибель детей в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
Захарова высказалась о реакции западных СМИ на гибель детей в Иране
Западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей при ударе по школе в Иране, не было выражено даже слов сожаления насчет... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T00:41:00+03:00
2026-03-03T00:41:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_2:0:846:475_1920x0_80_0_0_44dec4da55c8b4c55679d01b7b2cc30a.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078052260.html
иран
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_108:0:741:475_1920x0_80_0_0_11fa32ec005d8227d0f0bbbf11fc240c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, россия, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Россия, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова высказалась о реакции западных СМИ на гибель детей в Иране

Захарова: Запад проигнорировал данные о массовой гибели детей при ударе по Ирану

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
На месте удара по школе на юге Ирана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей при ударе по школе в Иране, не было выражено даже слов сожаления насчет случившегося, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек. Удар пришелся по начальной школе для девочек в округе Минаб провинции Хормозган.
«
"Я видела скупые строчки только в информационных агентствах - западных стран имею в виду. Не то что информационной кампании, не видела даже слов сожаления или ужаса от того, что было сделано в первые минуты и часы этих бомбардировок", - сказала она в интервью радио "Комсомольская правда", комментируя случившееся.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Израиля сообщила о начале новой волны ударов по Тегерану
00:38
 
В миреИранСШАРоссияМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала