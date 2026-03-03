Захарова высказалась о реакции западных СМИ на гибель детей в Иране

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей при ударе по школе в Иране, не было выражено даже слов сожаления насчет случившегося, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.