Захарова высказалась о реакции западных СМИ на гибель детей в Иране

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей при ударе по школе в Иране, не было выражено даже слов сожаления насчет случившегося, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек. Удар пришелся по начальной школе для девочек в округе Минаб провинции Хормозган.
«
"Я видела скупые строчки только в информационных агентствах - западных стран имею в виду. Не то что информационной кампании, не видела даже слов сожаления или ужаса от того, что было сделано в первые минуты и часы этих бомбардировок", - сказала она в интервью радио "Комсомольская правда", комментируя случившееся.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.