Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действия войск "Юг"
ВСУ за сутки потеряли более 120 военных, танк и две боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2026
