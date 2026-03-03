Рейтинг@Mail.ru
Матч "Сочи" — "Локомотив" перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:08 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/yaroslavl-2078187770.html
Матч "Сочи" — "Локомотив" перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА
Матч "Сочи" — "Локомотив" перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Матч "Сочи" — "Локомотив" перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и "Локомотивом" перенесен из Сочи в Ярославль, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T14:08:00+03:00
2026-03-03T14:08:00+03:00
хоккей
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи
Хоккей, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи
Матч "Сочи" — "Локомотив" перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА

Матч КХЛ "Сочи" — "Локомотив" перенесен в Ярославль

Вратарь Даниил Исаев
Вратарь Даниил Исаев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и "Локомотивом" перенесен из Сочи в Ярославль, сообщается в Telegram-канале организации.
23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву, она продолжится 11 марта со второго периода. Позднее по аналогичной причине прерывался домашний матч "Сочи" против нижегородского "Торпедо". Встреча была доиграна в тот же день и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 марта 2026 • начало в 19:30
Матч не начался
Сочи
:
Локомотив
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матч между "Сочи" и "Локомотивом" пройдет, как и было запланировано, 4 марта. Номинальными хозяевами будут сочинцы.
"Локомотив" с 89 очками возглавляет таблицу Западной конференции, "Сочи" (42 очка) располагается на последней, 11-й строчке.
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Авангард (Омск) - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Авангард" благодаря дублю Прохоркина обыграл "Спартак" в матче КХЛ
2 марта, 21:59
 
