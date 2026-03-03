https://ria.ru/20260303/yaroslavl-2078187770.html
Матч "Сочи" — "Локомотив" перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА
Матч "Сочи" — "Локомотив" перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Матч "Сочи" — "Локомотив" перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и "Локомотивом" перенесен из Сочи в Ярославль, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T14:08:00+03:00
2026-03-03T14:08:00+03:00
2026-03-03T14:08:00+03:00
хоккей
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017928261_0:89:2462:1474_1920x0_80_0_0_ba1e9220b803d7abdc1680b5648aebad.jpg
https://ria.ru/20260302/avangard-2078034037.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017928261_90:0:2263:1630_1920x0_80_0_0_94dcad39ad4f4a0ee4efeea7508a53c2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи
Хоккей, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи
Матч "Сочи" — "Локомотив" перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА
Матч КХЛ "Сочи" — "Локомотив" перенесен в Ярославль
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и "Локомотивом" перенесен из Сочи в Ярославль, сообщается в Telegram-канале организации.
23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву, она продолжится 11 марта со второго периода. Позднее по аналогичной причине прерывался домашний матч "Сочи" против нижегородского "Торпедо". Встреча была доиграна в тот же день и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
04 марта 2026 • начало в 19:30
Матч не начался
Матч между "Сочи" и "Локомотивом" пройдет, как и было запланировано, 4 марта. Номинальными хозяевами будут сочинцы.
"Локомотив" с 89 очками возглавляет таблицу Западной конференции, "Сочи" (42 очка) располагается на последней, 11-й строчке.