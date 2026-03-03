Матч "Сочи" — "Локомотив" перенесли в Ярославль из-за угрозы атаки БПЛА

23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву, она продолжится 11 марта со второго периода. Позднее по аналогичной причине прерывался домашний матч "Сочи" против нижегородского "Торпедо". Встреча была доиграна в тот же день и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.