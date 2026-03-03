Рейтинг@Mail.ru
ВС России расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 03.03.2026 (обновлено: 12:15 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/voennye-2078147143.html
ВС России расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях
ВС России расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 03.03.2026
ВС России расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях
Силы "Севера" продолжают расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:09:00+03:00
2026-03-03T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054093_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_6425a06c347df7ca03d2e7246c86e14f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054093_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_48d462ac238e70bf6ce3c13369922aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

Войска "Севера" расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Силы "Севера" продолжают расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило министерство обороны России.
В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" в зоне СВО установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области, добавили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, продвигаясь вперёд и вытесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасность мирных жителей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала