ВС России расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях
ВС России расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях
Силы "Севера" продолжают расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 03.03.2026
харьковская область
сумская область
