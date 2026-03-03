Полиция приняла на вооружение винтовку Чукавина

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение российских органов внутренних дел, сообщили в концерне "Калашников".

Отмечается, что масса винтовки без магазина составляет 4,8 килограмма, калибр - 7,62 миллиметров, а общая длина изделия (с разложенным прикладом и пламегасителем) - 1170 миллиметров, длина ствола - 620 миллиметров.