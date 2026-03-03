https://ria.ru/20260303/vintovka-2078121274.html
Полиция приняла на вооружение винтовку Чукавина
Полиция приняла на вооружение винтовку Чукавина
Снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение российских органов внутренних дел, сообщили в концерне "Калашников". РИА Новости, 03.03.2026
Полиция приняла на вооружение винтовку Чукавина
"Калашников": полиция приняла на вооружение снайперскую винтовку Чукавина
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение российских органов внутренних дел, сообщили в концерне "Калашников".
"Согласно постановлению правительства РФ
7,62-миллиметровая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства концерна "Калашников" принята на вооружение органов внутренних дел (ОВД) Российской Федерации. СВЧ предназначена для поражения живой силы, огневых и небронированных транспортных средств противника на дальностях до 1000 метров", - говорится в сообщении Telegram-канала
концерна.
Отмечается, что масса винтовки без магазина составляет 4,8 килограмма, калибр - 7,62 миллиметров, а общая длина изделия (с разложенным прикладом и пламегасителем) - 1170 миллиметров, длина ствола - 620 миллиметров.