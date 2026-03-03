Рейтинг@Mail.ru
10:52 03.03.2026
Полиция приняла на вооружение винтовку Чукавина
Полиция приняла на вооружение винтовку Чукавина
2026-03-03T10:52:00+03:00
2026-03-03T10:52:00+03:00
2026
© РИА Новости / Алексей НикольскийСнайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
© РИА Новости / Алексей Никольский
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308). Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение российских органов внутренних дел, сообщили в концерне "Калашников".
"Согласно постановлению правительства РФ 7,62-миллиметровая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства концерна "Калашников" принята на вооружение органов внутренних дел (ОВД) Российской Федерации. СВЧ предназначена для поражения живой силы, огневых и небронированных транспортных средств противника на дальностях до 1000 метров", - говорится в сообщении Telegram-канала концерна.
Отмечается, что масса винтовки без магазина составляет 4,8 килограмма, калибр - 7,62 миллиметров, а общая длина изделия (с разложенным прикладом и пламегасителем) - 1170 миллиметров, длина ствола - 620 миллиметров.
Пистолет-пулемет концерна Калашников ППК-20 на выставке вооружений международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Полиция приняла на вооружение ППК-20, модернизированный на опыте СВО
26 февраля, 13:04
 
