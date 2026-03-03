https://ria.ru/20260303/ukraina-2078302868.html
Страны НАТО отказываются от обучения украинских военных из-за дезертирства
Страны НАТО отказываются от обучения украинских военных из-за дезертирства - РИА Новости, 03.03.2026
Страны НАТО отказываются от обучения украинских военных из-за дезертирства
Страны НАТО отказываются от обучения украинских военных из-за дезертирства мобилизованных, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:12:00+03:00
2026-03-03T20:12:00+03:00
2026-03-03T20:12:00+03:00
в мире
германия
украина
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890265132_1123:94:2947:1120_1920x0_80_0_0_e44173855a3b6aa600e94cd8448ed5c6.jpg
https://ria.ru/20260302/vsu-2077781375.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890265132_421:0:2612:1644_1920x0_80_0_0_9c31aff29c7b15a9c111bdfae94e5a93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
Страны НАТО отказываются от обучения украинских военных из-за дезертирства
РИА Новости: НАТО не хотят тренировать украинских военных из-за дезертирства