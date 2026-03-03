Рейтинг@Mail.ru
20:12 03.03.2026
Страны НАТО отказываются от обучения украинских военных из-за дезертирства
в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
Страны НАТО отказываются от обучения украинских военных из-за дезертирства

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Страны НАТО отказываются от обучения украинских военных из-за дезертирства мобилизованных, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Допрос военнопленного солдата 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ А.С. Иванова показал, что одной из причин отказа стран НАТО от подготовки мобилизованных украинцев за рубежом стало их массовое дезертирство", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из 180 человек, уехавших в Германию, назад на Украину вернулись лишь около 100 новобранцев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Командиры ВСУ продают оружие НАТО на черном рынке
В миреГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
