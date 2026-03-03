Рейтинг@Mail.ru
Около 230 тысяч россиян остались без света из-за атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 03.03.2026
Около 230 тысяч россиян остались без света из-за атак ВСУ за неделю
Около 230 тысяч россиян остались без света из-за атак ВСУ за неделю
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
херсонская область
россия
белгородская область
херсонская область
россия
происшествия, белгородская область, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Херсонская область , Россия
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 230 тысяч жителей России с 23 февраля по 1 марта остались без электричества из-за ударов ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за ударов ощутили на себе порядка 230 тысяч человек. Наиболее масштабные отключения, вызванные атаками ВФУ, были зафиксированы в Белгородской области, где без энергоснабжения одномоментно остались 60 тысяч жителей, в ЛНР – 47,6 тысячи человек, в Херсонской области – 33,7 тысячи жителей", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
За неделю от обстрелов ВСУ погибли 22 мирных жителя России
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьХерсонская областьРоссия
 
 
