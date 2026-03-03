Около 230 тысяч россиян остались без света из-за атак ВСУ за неделю

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 230 тысяч жителей России с 23 февраля по 1 марта остались без электричества из-за ударов ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за ударов ощутили на себе порядка 230 тысяч человек. Наиболее масштабные отключения, вызванные атаками ВФУ, были зафиксированы в Белгородской области, где без энергоснабжения одномоментно остались 60 тысяч жителей, в ЛНР – 47,6 тысячи человек, в Херсонской области – 33,7 тысячи жителей", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.