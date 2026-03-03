https://ria.ru/20260303/tysjachi-2078115797.html
Около 230 тысяч россиян остались без света из-за атак ВСУ за неделю
Около 230 тысяч россиян остались без света из-за атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.03.2026
Около 230 тысяч россиян остались без света из-за атак ВСУ за неделю
Около 230 тысяч жителей России с 23 февраля по 1 марта остались без электричества из-за ударов ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:33:00+03:00
2026-03-03T10:33:00+03:00
2026-03-03T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
херсонская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20260303/miroshnik-2078081408.html
белгородская область
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Херсонская область , Россия
Около 230 тысяч россиян остались без света из-за атак ВСУ за неделю
Около 230 тысяч россиян остались без света из-за атак ВСУ с 23 февраля по марта
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 230 тысяч жителей России с 23 февраля по 1 марта остались без электричества из-за ударов ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за ударов ощутили на себе порядка 230 тысяч человек. Наиболее масштабные отключения, вызванные атаками ВФУ, были зафиксированы в Белгородской области, где без энергоснабжения одномоментно остались 60 тысяч жителей, в ЛНР – 47,6 тысячи человек, в Херсонской области – 33,7 тысячи жителей", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.