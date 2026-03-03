https://ria.ru/20260303/turtsiya-2078206319.html
Эрдоган заявил, что Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке
Эрдоган заявил, что Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Эрдоган заявил, что Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке
Турция консолидировала все силы в поисках пути мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:49:00+03:00
2026-03-03T14:49:00+03:00
2026-03-03T14:49:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
турция
али хаменеи
реджеп тайип эрдоган
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ближний восток
турция
Эрдоган заявил, что Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция консолидировала все силы в поисках мира на Ближнем Востоке