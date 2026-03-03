Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/turtsiya-2078206319.html
Эрдоган заявил, что Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке
Эрдоган заявил, что Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Эрдоган заявил, что Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке
Турция консолидировала все силы в поисках пути мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:49:00+03:00
2026-03-03T14:49:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
турция
али хаменеи
реджеп тайип эрдоган
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:657:1390:1439_1920x0_80_0_0_41864d4c90ea6a71603f1c528873e834.jpg
https://ria.ru/20260303/turtsiya-2078149692.html
https://ria.ru/20260302/turtsija-2078010893.html
иран
ближний восток
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:527:1390:1570_1920x0_80_0_0_67cb47bd1330e0708f555ae3821fed74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, турция, али хаменеи, реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Турция, Али Хаменеи, Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган заявил, что Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке

Эрдоган: Турция консолидировала все силы в поисках мира на Ближнем Востоке

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Турция консолидировала все силы в поисках пути мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"На фоне разворачивающихся в регионе событий Турция консолидировала все усилия по обеспечению мира, спокойствия и стабильности", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии жеребьевки 31 073 домов в рамках жилищного проекта в Анкаре.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ узнали, сколько конфликт вокруг Ирана может стоить бюджету Турции
Вчера, 12:20
По его словам, правительство приняло все меры, чтобы конфликт не затронул Турцию и турецкий народ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Турция активизирует инициативы для прекращения огня в Иране, заявил Эрдоган
2 марта, 20:00
 
В миреИранБлижний ВостокТурцияАли ХаменеиРеджеп Тайип ЭрдоганВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала