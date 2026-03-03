Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ведущие туроператоры России просят власти предусмотреть временные регуляторные изменения, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами, при этом речь не идет о выделении бюджетных средств, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).

Ранее стало известно, что АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туристической отрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

"В текущей ситуации туроператоры не ставят вопрос о выделении бюджетных средств. Ведущие туроператоры страны предлагают предусмотреть временные регуляторные изменения, цель которых – обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами", - говорится в сообщении на сайте АТОР.

В частности, в АТОР просят Минэкономразвития принять такие меры поддержки отрасли: освободить в 2026 году туроператоров от уплаты взносов в Фонд персональной ответственности (ФПО), в том числе за 2024 и 2025 годы, в целях возмещения понесенных расходов; предоставить право на использование средств ФПО для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, а также с досудебными/судебными претензиями, которые неизбежно возникнут в связи со сложившейся ситуацией.

Фонд персональной ответственности - это специальный денежный фонд, который обязан сформировать каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру.

По информации ассоциации, в понедельник в Минэкономразвития состоялась встреча с туроператорами и министерство поддержало инициативу отрасли об отсрочке взносов в фонды персональной ответственности на один квартал - до 15 июля 2026 года.