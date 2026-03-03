Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли - РИА Новости, 03.03.2026
16:06 03.03.2026
Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли
Ведущие туроператоры России просят власти предусмотреть временные регуляторные изменения, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение... РИА Новости, 03.03.2026
россия, ближний восток, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Ближний Восток, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли

АТОР: туроператоры РФ запросили регуляторные изменения для поддержки отрасли

© FreepikВ офисе туроператора
В офисе туроператора - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Freepik
В офисе туроператора. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ведущие туроператоры России просят власти предусмотреть временные регуляторные изменения, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами, при этом речь не идет о выделении бюджетных средств, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Ранее стало известно, что АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туристической отрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
"В текущей ситуации туроператоры не ставят вопрос о выделении бюджетных средств. Ведущие туроператоры страны предлагают предусмотреть временные регуляторные изменения, цель которых – обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами", - говорится в сообщении на сайте АТОР.
В частности, в АТОР просят Минэкономразвития принять такие меры поддержки отрасли: освободить в 2026 году туроператоров от уплаты взносов в Фонд персональной ответственности (ФПО), в том числе за 2024 и 2025 годы, в целях возмещения понесенных расходов; предоставить право на использование средств ФПО для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, а также с досудебными/судебными претензиями, которые неизбежно возникнут в связи со сложившейся ситуацией.
Фонд персональной ответственности - это специальный денежный фонд, который обязан сформировать каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру.
По информации ассоциации, в понедельник в Минэкономразвития состоялась встреча с туроператорами и министерство поддержало инициативу отрасли об отсрочке взносов в фонды персональной ответственности на один квартал - до 15 июля 2026 года.
"Принимая во внимание пиковый сезонный спрос летом и необходимость концентрации значительных оборотных средств на обеспечение операционной деятельности, полагаем, что более эффективным решением станет увеличение срока отсрочки до двух кварталов – до 15 октября 2026 года. Такой подход окажет заметное влияние на снижение финансовой нагрузки для туроператоров в самый активный период работы, что позволит сохранить ликвидность в наиболее активный период", - цитирует "Вестник АТОР" письмо АТОР в Минэкономразвития.
РоссияБлижний ВостокАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
