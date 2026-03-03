Рейтинг@Mail.ru
АТОР предложила МЭР меры поддержки отрасли из-за кризиса вокруг Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
15:32 03.03.2026 (обновлено: 16:07 03.03.2026)
АТОР предложила МЭР меры поддержки отрасли из-за кризиса вокруг Ирана
АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке туротрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 03.03.2026
экономика
ближний восток
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
оаэ
шереметьево (аэропорт)
ближний восток
россия
оаэ
экономика, ближний восток, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия, оаэ, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Ближний Восток, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Россия, ОАЭ, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
АТОР предложила МЭР меры поддержки отрасли из-за кризиса вокруг Ирана

АТОР предложила МЭР меры поддержки туротрасли из-за ситуации на Ближнем Востоке

Пассажиры в Международном аэропорту имени Нгураха Рая на Бали
Пассажиры в Международном аэропорту имени Нгураха Рая на Бали - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Johannes P. Christo
Пассажиры в Международном аэропорту имени Нгураха Рая на Бали. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке туротрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туристической отрасли, вовлеченных в ситуацию с застрявшими туристами в странах Персидского залива", - сказано в сообщении.
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российский турист рассказал, как выбирался из Израиля
Вчера, 10:39
Как отмечается в сообщении, официальное письмо направлено на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова и заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ Иран начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке. Многие страны объявили о закрытии воздушного пространства.
По оценке АТОР, в минувшие выходные в ОАЭ находилось порядка 20 тысяч российских туристов, у которых были отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты. Кроме того, с проблемами столкнулись порядка 6-8 тысяч туристов из России с транзитными билетами через Арабские Эмираты, либо через другие страны Ближнего Востока.
Накануне вечером в "Шереметьево" приземлился первый после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейс из ОАЭ - рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби. Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
Вчера, 02:35
 
ЭкономикаБлижний ВостокАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковРоссияОАЭШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
