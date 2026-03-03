АТОР предложила МЭР меры поддержки отрасли из-за кризиса вокруг Ирана

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке туротрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
"АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туристической отрасли, вовлеченных в ситуацию с застрявшими туристами в странах Персидского залива", - сказано в сообщении.
Как отмечается в сообщении, официальное письмо направлено на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова и заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ Иран начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке. Многие страны объявили о закрытии воздушного пространства.
По оценке АТОР, в минувшие выходные в ОАЭ находилось порядка 20 тысяч российских туристов, у которых были отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты. Кроме того, с проблемами столкнулись порядка 6-8 тысяч туристов из России с транзитными билетами через Арабские Эмираты, либо через другие страны Ближнего Востока.
Накануне вечером в "Шереметьево" приземлился первый после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейс из ОАЭ - рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби. Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.