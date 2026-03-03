Рейтинг@Mail.ru
Турист рассказал, как добился продления номера в отеле Дубая - РИА Новости, 03.03.2026
17:37 03.03.2026
Турист рассказал, как добился продления номера в отеле Дубая
Турист рассказал, как добился продления номера в отеле Дубая - РИА Новости, 03.03.2026
Турист рассказал, как добился продления номера в отеле Дубая
Российский турист рассказал РИА Новости, какими нервами удалось добиться продления пребывания в номере в отеле Дубая на двое суток, хотя все-таки пришлось... РИА Новости, 03.03.2026
Турист рассказал, как добился продления номера в отеле Дубая

РИА Новости: турист рассказал, как продлил номер в отеле в Дубае на 2 дня

КИШИНЕВ, 3 мар – РИА Новости. Российский турист рассказал РИА Новости, какими нервами удалось добиться продления пребывания в номере в отеле Дубая на двое суток, хотя все-таки пришлось оплатить сутки, в течение которых туроператор решал вопрос по увеличению срока проживания.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Нам сказали, что сегодня мы тоже не летим. Регистрация на сегодня закончена. Сейчас стараемся не паниковать и не расстраиваться, находимся в отеле. Вчера нам туроператор продлил на двое суток. Но до этого пришлось потратить много нервов", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, вместе с семьей они должны были вылететь в ночь на 1 марта, но полеты запретили. "Туроператор ничего внятного не говорил, твердил - ждите, вас расселят. Я писал всем, кому только можно, все отвечали, что нам нужно ждать и все", - пояснил турист.
Он отметил, что в итоге им пришлось продлить проживание на сутки с 1 на 2 марта самим. "На следующий день, 2 марта, ситуация повторилась. Гид, туроператор сказали опять чего-то ждать. Я каждые полчаса выходил на ресепшен узнавать, не продлили ли нам отель. В итоге на ресепшене разрешили подождать немного с номером, около 15 часов нам все-таки продлили номер на двое суток", - отметил он.
По словам собеседника, обещали питание, но включены только завтраки. "Мы не в обиде, спасибо и на этом. Если выселят, будем оплачивать за свой счет", - подчеркнул он.
По поводу переноса полета на завтра мужчина отметил, что рейс постоянно откладывался и в конечном итоге он с семьей на него не попал, хотя был в списках. "Представитель туроператора сначала говорит нам приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета, потом когда я ее спрашиваю, нужно ли нам приехать пораньше, она отвечает, что регистрации на сегодня уже нет. Оказывается, они решили сделать регистрацию в порядке живой очереди. То есть они сами создают коллапс в аэропорту", - пояснил он.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
