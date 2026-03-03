https://ria.ru/20260303/turist-2078192193.html
Выживший в Пермском крае турист рассказал, что сгубило его товарищей
УФА, 3 мар – РИА Новости. Выживший в Пермском крае уфимский турист рассказал волонтерам, обнаружившим его, что сгубило его товарищей: мужчины остались ночевать в сугробе из-за метели, которая помешала продолжить путь к стоянке, а утром не завелись снегоходы из-за мороза.
Ранее пермский волонтер Сергей Брусенцев сообщал РИА Новости, что потерявшихся туристов обнаружил он с тремя друзьями: Костей Фоминым, Алексеем Костылевым и Дмитрием Ивановым. По его словам, выжившего туриста эвакуировали из леса на частном вертолете жителя Перми
Михаила Шило.
Выживший рассказал добровольцам, что они с друзьями искали стоянку "Дом Иванова", но решили переждать непогоду и переночевать в поле на сугробе.
"Вырыли яму в снегу, смастерили землянку, укрылись тентом, а утром не смогли завести снегоходы, так как из-за сильной метели и тридцатиградусного мороза забились вариаторы техники. Почистить технику уже физически не могли, потому что у них окоченели руки", - сообщил Брусенцев.
Турист рассказал волонтерам, что они провели в землянке еще несколько дней, ждали помощи.
"А 25 февраля двое из них ушли в надежде дойти до стоянки в 20 километрах от них, но это их сгубило. Потом еще один турист вышел из укрытия, но тоже замерз. Некоторые издания пишут, что якобы четвертый турист был жив до 1 марта и умер от глотка теплой воды на глазах спасателей, но выживший мужчина сказал нам, что его друг умер за три дня до их обнаружения. Мужчины считались потерянными с 24 февраля, если бы подняли вертолет хотя бы 25 февраля, их можно было всех спасти", - утверждает собеседник агентства.
Спасатели и волонтёры с 27 февраля искали пятерых уфимских туристов в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае
. По данным СК РФ
, 20 февраля мужчины на снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато и должны были вернуться 24 февраля. Первого марта были найдены 4 тела, один мужчина выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением.