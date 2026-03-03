Выживший в Пермском крае турист рассказал, что сгубило его товарищей

Рейтинг@Mail.ru
14:20 03.03.2026 (обновлено: 17:00 03.03.2026)
происшествия
пермский край
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, пермский край, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
УФА, 3 мар – РИА Новости. Выживший в Пермском крае уфимский турист рассказал волонтерам, обнаружившим его, что сгубило его товарищей: мужчины остались ночевать в сугробе из-за метели, которая помешала продолжить путь к стоянке, а утром не завелись снегоходы из-за мороза.
Ранее пермский волонтер Сергей Брусенцев сообщал РИА Новости, что потерявшихся туристов обнаружил он с тремя друзьями: Костей Фоминым, Алексеем Костылевым и Дмитрием Ивановым. По его словам, выжившего туриста эвакуировали из леса на частном вертолете жителя Перми Михаила Шило.
Оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Волонтер рассказал об эвакуации туриста, выжившего в Пермском крае
Вчера, 14:04
Выживший рассказал добровольцам, что они с друзьями искали стоянку "Дом Иванова", но решили переждать непогоду и переночевать в поле на сугробе.
"Вырыли яму в снегу, смастерили землянку, укрылись тентом, а утром не смогли завести снегоходы, так как из-за сильной метели и тридцатиградусного мороза забились вариаторы техники. Почистить технику уже физически не могли, потому что у них окоченели руки", - сообщил Брусенцев.
Турист рассказал волонтерам, что они провели в землянке еще несколько дней, ждали помощи.
"А 25 февраля двое из них ушли в надежде дойти до стоянки в 20 километрах от них, но это их сгубило. Потом еще один турист вышел из укрытия, но тоже замерз. Некоторые издания пишут, что якобы четвертый турист был жив до 1 марта и умер от глотка теплой воды на глазах спасателей, но выживший мужчина сказал нам, что его друг умер за три дня до их обнаружения. Мужчины считались потерянными с 24 февраля, если бы подняли вертолет хотя бы 25 февраля, их можно было всех спасти", - утверждает собеседник агентства.
Спасатели и волонтёры с 27 февраля искали пятерых уфимских туристов в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае. По данным СК РФ, 20 февраля мужчины на снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато и должны были вернуться 24 февраля. Первого марта были найдены 4 тела, один мужчина выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением.
Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае
Вчера, 13:57
 
ПроисшествияПермский крайПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
