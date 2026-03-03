https://ria.ru/20260303/turist-2078182633.html
В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае
В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае - РИА Новости, 03.03.2026
В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае
Выживший в пермском лесу турист остается в больнице по-прежнему в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:57:00+03:00
2026-03-03T13:57:00+03:00
2026-03-03T23:25:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077678501_7:0:1689:946_1920x0_80_0_0_f0f3a94836f6fe6fbb6ed5b12b8f7136.jpg
https://ria.ru/20260301/turisty-2077667039.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077678501_409:0:1670:946_1920x0_80_0_0_e12e34de3d2c26c0cb44ab6009c36c9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае
РИА Новости: выживший в Пермском крае турист остается в больнице