В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае
13:57 03.03.2026 (обновлено: 23:25 03.03.2026)
В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае
В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае - РИА Новости, 03.03.2026
В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае
Выживший в пермском лесу турист остается в больнице по-прежнему в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края. РИА Новости, 03.03.2026
происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае

РИА Новости: выживший в Пермском крае турист остается в больнице

Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Кадр видео
Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Кадр видео
УФА, 3 мар – РИА Новости. Выживший в пермском лесу турист остается в больнице по-прежнему в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края.
Спасатели и волонтёры с 27 февраля искали пятерых уфимских туристов в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае. По данным СК РФ, 20 февраля мужчины на снегоходах самостоятельно выдвинулись на плато и должны были вернуться 24 февраля. В воскресенье 1 марта были найдены 4 тела. Один мужчина выжил, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии с обморожением и затем эвакуирован в Пермскую краевую клинику. Сообщалось, что его состояние тяжелое, стабильное.
"Его состояние без изменений, так же тяжелое", - сообщили агентству в минздраве.
"Та самая избушка" и роковой шаг: чем обернулись поиски туристов в Перми
1 марта, 15:26
Происшествия
 
 
