В Минздраве рассказали о состоянии туриста, выжившего в Пермском крае

УФА, 3 мар – РИА Новости. Выживший в пермском лесу турист остается в больнице по-прежнему в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края.

"Его состояние без изменений, так же тяжелое", - сообщили агентству в минздраве.