Российский турист рассказал, как выбирался из Израиля

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Турист из Краснодарского края Яннис, который не смог вылететь из израильской Хайфы, рассказал РИА Новости, что добрался до границы с Египтом, проезжая район, который сейчас атакуют, и во вторник вылетает из Шарм-эш-Шейха в Россию.

Яннис 28 февраля рассказал РИА Новости, что в израильской Хайфе , где он тогда находился, отменяют рейсы, уехать оттуда сложно. Он отмечал, что постоянно звучат сигналы тревоги, людей отправляют в убежища. Собеседник рассказывал, что его самолет в РФ планировался на 2 марта, и он искал другие способы уехать.

"Выехали через Египет чудесным образом, сегодня вылетаю в Россию", - сказал собеседник.

Он отметил, что добраться до границы с Египтом из Хайфы непросто – не все водители соглашаются ехать, потому что постоянно работает тревога, летают ракеты.

"Граница с Египтом на юге, если ехать из Хайфы, приходится проезжать место, где сейчас как раз атакуют сильно, там разрушены дома. (Пока ехали – ред.), водитель сказал, что была ракета в небе", - отметил собеседник.

По его словам, машину он искал через местный чат, также он нашел попутчиков, чтобы разделить расходы.

"Такси до границы вышло около 450 долларов, плюс 100 долларов до (аэропорта Шарм-эш-Шейх ) с границы. Но это делилось на четверых пассажиров", - рассказал Яннис.

Собеседник добавил, что на границе с Египтом берут сбор только в долларах. Он проходил погранпереход ночью, сложностей или очередей не было.