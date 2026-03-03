Миллер и Миляев обсудили газификацию Тульской области

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудили газификацию и развитие социальной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба регправительства.

Миляев поблагодарил Миллера и компанию "Газпром" за сотрудничество, а также за поддержку участников специальной военной операции.

Сейчас уровень газификации Тульской области составляет около 86%, что превышает средний показатель по стране. К 2030 году потенциальный уровень газификации региона может превысить 90%, отмечают в пресс-службе.

В 2021-2025 годах по программе развития газоснабжения и газификации региона "Газпром" создал возможность перехода на сетевой газ для 6,8 тысячи домовладений в 15 муниципальных районах и четырех городских округах – Тула, Новомосковск, Алексин и Ефремов. Для этого компания построила 116 газопроводов и две газораспределительные станции (ГРС). Кроме того, выполнены реконструкция и техническое перевооружение шести ГРС.

В новой программе – на 2026-2030 годы – предусмотрена газификация 167 сел, поселков и деревень. В Узловском районе компания построила межпоселковый газопровод к деревне Хованка, заканчивает сооружение газопровода к поселку Роткинский. Ведется подготовка к строительству 44 газопроводов в Богородицком, Заокском, Каменском, Кимовском, Суворовском, Щекинском, Киреевском, Плавском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском районах, городских округов Тула, Алексин и Ефремов.

"Газпром" также нарастит мощности пяти ГРС. Доступ к дополнительным объемам газа получат Каменский, Куркинский районы, городские округа Тула, Алексин и Ефремов.

В газифицированных населенных пунктах продолжается догазификация. С 2021 года в Тульской области догазифицированы четыре образовательных учреждения и 11 объектов здравоохранения.

Миляев и Миллер обсудили программу догазификации на 2026-2030 годы. Газификация региона создает новые возможности для реализации инвестиционных проектов, развития жилищного строительства.

"Газпром" и Тульская область реализуют дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции региона для нужд компании. Например, налажено производство из отечественных материалов гибких насосно-компрессорных труб – они применяются при строительстве и ремонте нефтяных и газовых скважин.

В 2026 году литейный комплекс "Газпрома" в Тульской области начнет серийный выпуск турбинных лопаток – ключевого и самого сложного элемента газовых турбин. Высокотехнологичное специализированное предприятие введено в эксплуатацию в октябре 2025 года. Тульская область обеспечила благоприятные условия для реализации проекта.