Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса "Кудс" - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/tsakhal-2078310907.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса "Кудс"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса "Кудс" - РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса "Кудс"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T21:08:00+03:00
2026-03-03T21:08:00+03:00
в мире
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_7:0:914:510_1920x0_80_0_0_f2e5ac0f635658db1c44ed1d523f1cea.png
https://ria.ru/20260303/iran-2078290226.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_121:0:801:510_1920x0_80_0_0_2c57eb605eb704a42dab44b7e12fe916.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса "Кудс"

ЦАХАЛ заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса сил "Кудс"

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I "Адир"
Истребитель ВВС Израиля F-35I Адир - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР) Дауда Али Заде.
"ВВС Израиля... поразили... временного командира Ливанского корпуса иранских сил "Кудс" Дауда Али Заде в Тегеране", - говорится в сообщении армии.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США и Израилю придется скоро завершить войну, заявило Минобороны Ирана
Вчера, 19:13
 
В миреИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала