ЦАХАЛ заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса "Кудс"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса сил "Кудс" (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 03.03.2026
