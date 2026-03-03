Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада" - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/tsahal-2078054351.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада" - РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Бейруте командира ливанского отделения палестинской группировки "Исламский джихад". РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:05:00+03:00
2026-03-03T01:05:00+03:00
в мире
бейрут
израиль
исламский джихад
военная операция сша и израиля против ирана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976589239_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c225cf3f67743deb53b373b6b4e3586d.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078052260.html
бейрут
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976589239_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f42a52f53e58597baa3a6a37bf073be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, израиль, исламский джихад, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Бейрут, Израиль, Исламский джихад, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада"

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ливанского отделения "Исламского джихада"

© AP Photo / Hussein MallaИзраильский авиаудар по Бейруту
Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Израильский авиаудар по Бейруту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Бейруте командира ливанского отделения палестинской группировки "Исламский джихад".
"В ночь на понедельник Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Бейрута и ликвидировала Абу Хамзу Рами, командира террористической организации "Исламский джихад" в ливанском секторе", - говорится в сообщении для прессы.
По сведениям военных, Абу Хамза Рами занимал эту должность в течение нескольких лет и отвечал за планирование и осуществление сотен террористических атак против войск ЦАХАЛ и израильских гражданских лиц.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Израиля сообщила о начале новой волны ударов по Тегерану
00:38
 
В миреБейрутИзраильИсламский джихадВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала