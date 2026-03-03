https://ria.ru/20260303/tsahal-2078054351.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Бейруте командира ливанского отделения палестинской группировки "Исламский джихад". РИА Новости, 03.03.2026
