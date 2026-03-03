Рейтинг@Mail.ru
"Кузбасс" отправил Троцкого в отставку с поста главного тренера - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
11:31 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/trotskiy-2078133270.html
"Кузбасс" отправил Троцкого в отставку с поста главного тренера
"Кузбасс" отправил Троцкого в отставку с поста главного тренера - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Кузбасс" отправил Троцкого в отставку с поста главного тренера
Кемеровский "Кузбасс" завершил сотрудничество с главным тренером Сергеем Троцким, сообщается на сайте волейбольного клуба. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T11:31:00+03:00
2026-03-03T11:31:00+03:00
волейбол
спорт
новый уренгой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078242416_0:128:2560:1568_1920x0_80_0_0_66dec4b993612fe603cccec777fdb7b1.png
https://ria.ru/20260301/belogore-2077733393.html
новый уренгой
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078242416_272:0:2548:1707_1920x0_80_0_0_ceec4c414fbdc8f52ee9a549f942157a.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, новый уренгой
Волейбол, Спорт, Новый Уренгой
"Кузбасс" отправил Троцкого в отставку с поста главного тренера

И. о. главного тренера "Кузбасса" после ухода Троцкого станет Зинько

© Фото предоставлено ВК "Кузбасс"Сергей Троцкий
Сергей Троцкий - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото предоставлено ВК "Кузбасс"
Сергей Троцкий. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" завершил сотрудничество с главным тренером Сергеем Троцким, сообщается на сайте волейбольного клуба.
Контракт с белорусским специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера в последних двух турах чемпионата страны будет Юрий Зинько.
Команде предстоит сыграть с клубом "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя (6 марта) и петербургским "Зенитом" (12 марта). "Кузбасс" с пятью победами в 28 матчах занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. Чемпионы 2019 года не смогли выйти в плей-офф.
Троцкий возглавил клуб в феврале 2024 года, ранее он работал с молодежной командой "Кузбасса".
Волейболисты Белогорья - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Белогорье" выиграло третий матч подряд в чемпионате России
1 марта, 21:14
 
ВолейболСпортНовый Уренгой
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала