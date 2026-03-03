https://ria.ru/20260303/trotskiy-2078133270.html
"Кузбасс" отправил Троцкого в отставку с поста главного тренера
"Кузбасс" отправил Троцкого в отставку с поста главного тренера
Кемеровский "Кузбасс" завершил сотрудничество с главным тренером Сергеем Троцким, сообщается на сайте волейбольного клуба. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" завершил сотрудничество с главным тренером Сергеем Троцким, сообщается на сайте волейбольного клуба.
Контракт с белорусским специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера в последних двух турах чемпионата страны будет Юрий Зинько.
Команде предстоит сыграть с клубом "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя
(6 марта) и петербургским "Зенитом" (12 марта). "Кузбасс" с пятью победами в 28 матчах занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. Чемпионы 2019 года не смогли выйти в плей-офф.
Троцкий возглавил клуб в феврале 2024 года, ранее он работал с молодежной командой "Кузбасса".