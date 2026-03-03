Оборонные предприятия США работают в авральном режиме, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что оборонные предприятия США перешли на авральный график работы, чтобы снабжать американских военных на фоне продолжающейся военной операции против Ирана.
"Оборонные компании сейчас совершают невероятный рывок, производя все необходимое... Они работают в экстренном режиме, мы делаем все быстро", - цитирует газета Politico слова Трампа.
Как ранее сообщала газета Wall Street Journal, США столкнулись с угрозой истощения запасов высокоточных боеприпасов и ракет-перехватчиков из-за интенсивных ударов по Ирану, так как Пентагон расходует ракеты систем THAAD, Patriot и Standard Missile быстрее, чем промышленность успевает их производить.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.