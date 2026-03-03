https://ria.ru/20260303/tramp-2078300307.html
США располагают огромными запасами оружия, заявил Трамп
США располагают огромными запасами оружия, заявил Трамп - РИА Новости, 03.03.2026
США располагают огромными запасами оружия, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений СМИ о возможном истощении боеприпасов из-за операции в Иране заявил, что США располагают "огромными запасами"... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:11:00+03:00
2026-03-03T20:11:00+03:00
2026-03-03T20:14:00+03:00
дональд трамп
иран
сша
в мире
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078009893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10d3c3e60a3146c291bb2d28d7779b5.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078302986.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078009893_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f669a054be1f7f2228bacf2513b18d98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, иран, сша, в мире, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Дональд Трамп, Иран, США, В мире, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
США располагают огромными запасами оружия, заявил Трамп
Трамп: США располагают огромными запасами оружия