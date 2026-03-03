https://ria.ru/20260303/tel-aviv-2078215785.html
В Тель-Авиве полиция задержала двух иностранных журналистов
В Тель-Авиве полиция задержала двух иностранных журналистов - РИА Новости, 03.03.2026
В Тель-Авиве полиция задержала двух иностранных журналистов
Израильские правоохранители задержали двух иностранных граждан, которые представились журналистами и вели съемку у правительственного объекта в Тель-Авиве,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:23:00+03:00
2026-03-03T15:23:00+03:00
2026-03-03T15:42:00+03:00
в мире
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив
В Тель-Авиве полиция задержала двух иностранных журналистов
Двух журналистов задержали за съемку у правительственного объекта в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Израильские правоохранители задержали двух иностранных граждан, которые представились журналистами и вели съемку у правительственного объекта в Тель-Авиве, сообщила пресс-служба местной полиции.
"Два иностранца задержаны полицией Тель-Авива
во время съемки стратегического объекта в Тель-Авиве. В результате первичного опроса выяснилось, что речь идет о журналистах, удостоверения которых просрочены. Подозреваемые задержаны и доставлены в полицию", - говорится в сообщении.
Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщает, что речь якобы идет о двух сотрудниках телеканала CNN Turk, которые вели репортаж у комплекса правительственных зданий и штаба министерства обороны в Тель-Авиве.