В Тель-Авиве полиция задержала двух иностранных журналистов
15:23 03.03.2026 (обновлено: 15:42 03.03.2026)
В Тель-Авиве полиция задержала двух иностранных журналистов
2026
в мире, тель-авив
В Тель-Авиве полиция задержала двух иностранных журналистов

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Израильские правоохранители задержали двух иностранных граждан, которые представились журналистами и вели съемку у правительственного объекта в Тель-Авиве, сообщила пресс-служба местной полиции.
"Два иностранца задержаны полицией Тель-Авива во время съемки стратегического объекта в Тель-Авиве. В результате первичного опроса выяснилось, что речь идет о журналистах, удостоверения которых просрочены. Подозреваемые задержаны и доставлены в полицию", - говорится в сообщении.
Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщает, что речь якобы идет о двух сотрудниках телеканала CNN Turk, которые вели репортаж у комплекса правительственных зданий и штаба министерства обороны в Тель-Авиве.
