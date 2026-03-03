В Тель-Авиве полиция задержала двух иностранных журналистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Израильские правоохранители задержали двух иностранных граждан, которые представились журналистами и вели съемку у правительственного объекта в Тель-Авиве, сообщила пресс-служба местной полиции.

Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщает, что речь якобы идет о двух сотрудниках телеканала CNN Turk, которые вели репортаж у комплекса правительственных зданий и штаба министерства обороны в Тель-Авиве.