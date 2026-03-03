https://ria.ru/20260303/tegeran-2078106739.html
В Иране сообщили об атаках США и Израиля на районы Тегерана
В Иране сообщили об атаках США и Израиля на районы Тегерана - РИА Новости, 03.03.2026
В Иране сообщили об атаках США и Израиля на районы Тегерана
США и Израиль осуществили атаку на различные районы Тегерана, сообщило агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
В Иране сообщили об атаках США и Израиля на районы Тегерана
Mizan: США и Израиль атаковали районы Тегерана