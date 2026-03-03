Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили об атаках США и Израиля на районы Тегерана
10:02 03.03.2026
В Иране сообщили об атаках США и Израиля на районы Тегерана
В Иране сообщили об атаках США и Израиля на районы Тегерана
В Иране сообщили об атаках США и Израиля на районы Тегерана
США и Израиль осуществили атаку на различные районы Тегерана, сообщило агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
сша
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
РИА Новости
2026
Новости
РИА Новости
в мире, сша, израиль, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, США, Израиль, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
В Иране сообщили об атаках США и Израиля на районы Тегерана

Mizan: США и Израиль атаковали районы Тегерана

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. США и Израиль осуществили атаку на различные районы Тегерана, сообщило агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана.
"Несколько минут назад американо-сионистской атаке подверглись различные точки, в том числе улицы Вали-Аср в районе улицы Джами, район старого здания парламента и восточные районы Тегерана", - сообщило агентство.
Подробностей оно не привело, другие иранские СМИ также пока не сообщали о произошедшем.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
