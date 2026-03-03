https://ria.ru/20260303/tasnim-2078168758.html
СМИ сообщили о росте числа жертв атаки США и Израиля на юге Ирана
Число жертв атак США и Израиля в провинции Фарс, расположенной на юге Ирана, возросло до 59 человек, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на власти... РИА Новости, 03.03.2026
СМИ сообщили о росте числа жертв атаки США и Израиля на юге Ирана
Tasnim: число жертв атаки США и Израиля на юге Ирана возросло до 59