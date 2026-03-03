Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о росте числа жертв атаки США и Израиля на юге Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
13:09 03.03.2026 (обновлено: 13:11 03.03.2026)
СМИ сообщили о росте числа жертв атаки США и Израиля на юге Ирана
СМИ сообщили о росте числа жертв атаки США и Израиля на юге Ирана
СМИ сообщили о росте числа жертв атаки США и Израиля на юге Ирана

Tasnim: число жертв атаки США и Израиля на юге Ирана возросло до 59

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Число жертв атак США и Израиля в провинции Фарс, расположенной на юге Ирана, возросло до 59 человек, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на власти страны.
"В общем на данный момент погибло 59 человек. В это число входят военные армии, КСИР, правоохранительных органов и гражданские", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в провинции погибли 35 человек.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Иране заявили о гибели 787 человек из-за ударов США и Израиля
