Австрийский путешественник Свобода: Россия вошла в мой личный топ-5 стран

Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров и четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан. Почему страна вошла в его личный топ-5, чем его поразили россияне, и какие самые необычные истории произошли в дороге, Свобода рассказал корреспонденту РИА Новости в Вене Светлане Берило.

– Почему вы вообще решили оставить привычную жизнь и отправиться в такое большое путешествие?

– Сначала нужно сказать, что еще в 2013-2014 годах я уже два года путешествовал на машине. Я выехал из Зальцбурга, где родился, доехал до самой южной точки Южной Америки, потом до самой северной точки Северной Америки и затем вернулся обратно в Австрию. Два года я был в дороге без перерыва. И если однажды в тебе поселяется этот "вирус долгих путешествий", то тебе снова и снова хочется ехать дальше. Я продал старую машину и в 2015 или 2016 году купил ту, на которой езжу сейчас – старый военный Pinzgauer 6×6, подготовил ее под себя и понял: мне снова нужно отправляться в путь.

В 2018 году я выехал из Австрии. План был простой – объехать Землю полностью. Это значит и через Тихий океан переправиться, и потом еще через Атлантику. Я поехал на восток, "против солнца". Сначала Россия, потом Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Пакистан, Индия, Непал, Китай, Монголия – и снова Россия, к Байкалу, к Иркутску. Там я припарковал машину, но в это время серьезно заболела и потом умерла моя теща. Поэтому автомобиль восемь месяцев стоял в Иркутске. Потом я продолжил путь, и как раз зимой поехал от Байкала до Магадана. Это стало совершенно неожиданным приключением, я никогда не думал, что буду ехать по Сибири зимой. Но это был очень ценный опыт – путешествовать в таком холоде. И еще – опыт общения с Россией. Я никогда не думал, что проведу в России так много времени. В итоге я был там уже четыре раза, и суммарно – шесть или семь месяцев.

Вообще, если в тебе есть этот "вирус путешествий", ты уже не можешь жить иначе. Для меня путешествие – это не отпуск на две недели. Это образ жизни. Каждый день ты ищешь продукты, спрашиваешь дорогу, не знаешь языка, все постоянно новое. Иногда даже устаешь от путешествий и хочется "отпуска от путешествий".

Я езжу один. Моя девушка иногда приезжает ко мне во время своего отпуска. У нас нет детей. Я отказался от многих вещей, чтобы финансировать этот образ жизни. Я читаю лекции, выступаю с рассказами о путешествиях, этим и зарабатываю. Для меня приключение – это когда ты едешь и не знаешь, что за следующим поворотом. Это почти зависимость.

– Почему вы выбрали именно автомобиль, причем старый военный, а не современный дом на колесах?

– Pinzgauer – это старый автомобиль австрийской армии, военная машина, в прошлом санитарный автомобиль. Я переделал его так, чтобы быть максимально автономным. Есть много вариантов: маленькие внедорожники, большие экспедиционные грузовики, обычные автодома, мотоциклы, велосипеды, пешком с рюкзаком. Но мне было важно, чтобы машина была не слишком большой, проходимой и могла ехать там, где обычный кемпер не проедет.

Мой автомобиль простой, без электроники, ему около 30 лет. Но внутри есть все: электричество, вода, туалет, душ, кухня. Все маленькое, но мне хватает. Если есть вода, еда и дизель – я полностью независим. Все я сделал сам. Конечно, можно было заплатить 50 тысяч евро и заказать готовый дом на колесах, но мне было важно сделать все своими руками.

– Вы пересекали Сибирь зимой. Были ли опасные моменты?

– С людьми вообще никогда не было проблем. Никаких грабителей или чего-то такого. Погода зимой удивительно хорошая: сухой воздух, мало облаков, много солнца. Но температура опускалась до -42°C. И тут важно, чтобы все работало – отопление, двигатель. Пару раз были ситуации, когда мотор не заводился из-за холода, вот это неприятно. Но в целом мне везло.

А еще в России очень дружелюбные люди. Сначала немного сдержанные, но потом очень теплые. Мне русские очень нравятся.

– Что вас больше всего удивило в российских регионах?

– Насколько они разные. Якуты, буряты, люди европейского происхождения – и внешне, и культурно они совершенно разные. Различия между регионами очень заметны. И, конечно, размеры страны. Однажды я проехал через всю Россию за 59 дней. Это огромные расстояния. Иногда едешь тысячу километров, и пейзаж почти не меняется.

– Пандемия застала вас в Магадане. Вы все это время были там? Или возвращались в Австрию?

– Моя машина простояла там 16 месяцев, но я сам уезжал на вывозном рейсе, организованном австрийской стороной. Когда вернулся в Магадан, оказалось, что из машины все украли: фотоаппарат, дрон и другие вещи. Повезло, что доступ к гаражу был только у одного человека. А у хозяина гаража была копия его паспорта. Полиция поехала за ним за 500 километров, задержала, он все признал и показал, где спрятал вещи. Через несколько дней мне все вернули. Потом со мной даже сделали интервью для местного телевидения: спрашивали, доволен ли я работой российской полиции.

– Отличается ли путешествие по России от других стран?

– Да. Люди в России очень помогают. Если тебе что-то нужно, можно просто спросить: тебя отвезут, покажут, помогут. В Европе такого почти нет. Я всегда говорю, узнаешь одного русского, считай, что уже познакомился с десятью. Южная Америка, кстати, в этом похожа на Россию, там тоже очень открытые люди.

– Не было ли у вас предвзятости из-за новостей о России?

– Нет. Многие, кто говорит о России, на самом деле там никогда не были. Мой личный опыт вообще не совпадает с тем, что показывают в новостях. Я всегда стараюсь знакомиться с людьми лично и формировать свое мнение сам.

– Какие у вас особенно яркие воспоминания из России?

– Зимний Байкал. Я проехал 100 километров по льду на машине. Это невероятно. Еще заброшенные города в Сибири. Например, Кадыкчан – город, где раньше жили десять тысяч человек, а теперь никого нет. Я видел его зимой и летом. Очень сильное, почти мистическое ощущение.

— Планируете ли вы завершить кругосветку снова через Россию?

– Да. Сейчас моя машина в Перу. Потом я поеду в Мексику, оттуда я отправлю автомобиль кораблем в Южную Корею, затем поеду во Владивосток и дальше к Байкалу, потом, возможно, в Монголию, а потом через Южную Европу домой. Так я замкну круг вокруг Земли.

– Легко ли европейцу поехать в Россию?