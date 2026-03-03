Свищев высказался о позиции МОК по агрессии США

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) остался в стороне от конфликта между США, Израилем и Ираном, организация должна либо в срочном порядке восстановить в правах всех российских спортсменов, либо отстранить атлетов из стран – участников военных действий, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.