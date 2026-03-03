Рейтинг@Mail.ru
Свищев высказался о позиции МОК по агрессии США
18:43 03.03.2026
Свищев высказался о позиции МОК по агрессии США
Поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) остался в стороне от конфликта между США, Израилем и Ираном, организация должна либо в срочном порядке... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
РИА Новости Спорт
Свищев высказался о позиции МОК по агрессии США

© РИА Новости / Алексей Даничев
Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) остался в стороне от конфликта между США, Израилем и Ираном, организация должна либо в срочном порядке восстановить в правах всех российских спортсменов, либо отстранить атлетов из стран – участников военных действий, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. 30 января начался период олимпийского перемирия, связанный с Играми в Италии. Он закончится через семь дней после завершения Паралимпиады, которая пройдет 6-15 марта. МОК во вторник заявил, что не имеет средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии, отметив, что она является декларативной и не носит обязательный характер.
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
МОК не осмелится ввести санкции против США и Израиля, заявил Лавров
Вчера, 12:35
"Я хочу напомнить, что основная причина, по которой отстранили наших спортсменов от участия в международных соревнованиях, звучала так – якобы мы нарушили олимпийское перемирие. Но если действовать, исходя из релиза МОК, то к нам не должно быть никаких претензий. И тогда МОК надо в срочном порядке восстановить права всех наших спортсменов", - сказал Свищев.
"Либо МОК должен восстановить всех наших спортсменов, либо, согласно прецеденту с нашими ребятами и белорусами, соответственно, отстранить от соревнований атлетов из стран – участников сегодняшнего конфликта", - добавил собеседник агентства.
Российских атлетов после начала СВО в феврале 2022 года отстранили от участия в международных турнирах. Сборная России не была допущена к Паралимпиаде-2022 за день до открытия Игр.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Дегтярев обратился к бойкотирующим Паралимпиаду странам после ударов США
28 февраля, 18:31
 
