https://ria.ru/20260303/svischev-2078279826.html
Свищев высказался о позиции МОК по агрессии США
Свищев высказался о позиции МОК по агрессии США - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Свищев высказался о позиции МОК по агрессии США
Поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) остался в стороне от конфликта между США, Израилем и Ираном, организация должна либо в срочном порядке... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T18:43:00+03:00
2026-03-03T18:43:00+03:00
2026-03-03T18:47:00+03:00
сша
иран
израиль
дмитрий свищев
международный олимпийский комитет (мок)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_0:282:2918:1923_1920x0_80_0_0_aa30deed7b99ec8cd4816275561bf641.jpg
https://ria.ru/20260303/lavrov-2078156584.html
https://ria.ru/20260228/degtyarev-2077486838.html
сша
иран
израиль
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d4dad7468ea859d524770571fc50f852.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, израиль, дмитрий свищев, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф
США, Иран, Израиль, Дмитрий Свищев, Международный олимпийский комитет (МОК), Госдума РФ
Свищев высказался о позиции МОК по агрессии США
Свищев призвал МОК вернуть права россиянам, раз он не ввел санкции против США
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) остался в стороне от конфликта между США, Израилем и Ираном, организация должна либо в срочном порядке восстановить в правах всех российских спортсменов, либо отстранить атлетов из стран – участников военных действий, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. 30 января начался период олимпийского перемирия, связанный с Играми в Италии
. Он закончится через семь дней после завершения Паралимпиады, которая пройдет 6-15 марта. МОК
во вторник заявил, что не имеет средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии, отметив, что она является декларативной и не носит обязательный характер.
"Я хочу напомнить, что основная причина, по которой отстранили наших спортсменов от участия в международных соревнованиях, звучала так – якобы мы нарушили олимпийское перемирие. Но если действовать, исходя из релиза МОК, то к нам не должно быть никаких претензий. И тогда МОК надо в срочном порядке восстановить права всех наших спортсменов", - сказал Свищев
.
"Либо МОК должен восстановить всех наших спортсменов, либо, согласно прецеденту с нашими ребятами и белорусами, соответственно, отстранить от соревнований атлетов из стран – участников сегодняшнего конфликта", - добавил собеседник агентства.
Российских атлетов после начала СВО в феврале 2022 года отстранили от участия в международных турнирах. Сборная России
не была допущена к Паралимпиаде-2022 за день до открытия Игр.