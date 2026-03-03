Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер не контактировали с Ираном с начала операции, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
22:34 03.03.2026
Уиткофф и Кушнер не контактировали с Ираном с начала операции, пишут СМИ
в мире
иран
сша
израиль
стив уиткофф
джаред кушнер
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, Иран, США, Израиль, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Уиткофф и Кушнер не контактировали с Ираном с начала операции, пишут СМИ

NewsNation: Уиткофф и Кушнер не контактировали с Ираном после начала операции

© REUTERS / LUDOVIC MARINДжаред Кушнер и Стив Уиткофф
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер не вступали ни в какие контакты с Ираном после начала американской военной операции, сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на чиновников.
"Переговорщики президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не ведут переговоров и не общаются с иранской стороной, и не делали этого с момента начала американской операции в Иране, согласно высокопоставленным чиновникам администрации (президента США Дональда) Трампа", - написала в соцсети X журналистка NewsNation Либби Дин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
В миреИранСШАИзраильСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
