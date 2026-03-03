Рейтинг@Mail.ru
Командование ВС США рассказало, сколько ударов нанесли по Ирану - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/ssha-2078295987.html
Командование ВС США рассказало, сколько ударов нанесли по Ирану
Командование ВС США рассказало, сколько ударов нанесли по Ирану - РИА Новости, 03.03.2026
Командование ВС США рассказало, сколько ударов нанесли по Ирану
РИА Новости США С НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ИРАНА НАНЕСЛИ УДАРЫ ПО 1,7 ТЫС ЦЕЛЕЙ, УТВЕРЖДАЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВС США РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:43:00+03:00
2026-03-03T19:43:00+03:00
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738853916_337:256:3157:1842_1920x0_80_0_0_8b8055dca0bdc233a62f34889e99943c.jpg
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738853916_455:281:2811:2048_1920x0_80_0_0_292e60f587bee36d2a5b0eebe667c2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Командование ВС США рассказало, сколько ударов нанесли по Ирану

Командование ВС: по Ирану нанесли 1,7 тысяч ударов с начала операции

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США
Авианосная ударная группа ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИА Новости США С НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ИРАНА НАНЕСЛИ УДАРЫ ПО 1,7 ТЫС ЦЕЛЕЙ, УТВЕРЖДАЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВС США
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
СШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала